Jordánska armáda podnikla v Sýrii nálety na sklady a trasy pašerákov drog

DAMASK - Jordánska armáda v stredu spustila letecké útoky zamerané na pašerákov drog v južnej Sýrii. S odvolaním sa na sýrske štátne médiá o tom informovala agentúra AFP.
Sýrska štátna televízia v príspevku na sieti Telegram spresnila, že jordánska armáda sa zamerala na „siete na pašovanie drog a sklady na farmách“ na juhu a východe provincie Suwajdá. Jordánska armáda vo vyhlásení potvrdila, že „cielila na niekoľko tovární a dielní používaných dílermi zbraní a drog.“ Nešpecifikovala však, kde sa nachádzali. Spresnila, že neutralizovala obchodníkov, ktorí organizovali „operácie pašovania zbraní a drog na jordánske územie“.
Obvineniam čelilo aj libanonské proiránske hnutie Hizballáh
Identifikované miesta „boli zničené na základe presných spravodajských informácií a v koordinácii s regionálnymi partnermi“, uvádza sa vo vyhlásení. Pre Sýriu počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011, bola syntetická droga captagon najväčším exportným artiklom. Tento stimulant podobný amfetamínu bol i kľúčovým zdrojom nelegálneho financovania vlády dlhoročného vládcu Bašára Asada. Od Asadovho zvrhnutia v decembri 2024 sa nové islamistické úrady snažia zakročiť proti obchodovaniu s drogami a sporadicky zverejňujú, že objavili sklad s captagonom alebo zmarili pokusy o jeho pašovanie.
Obvineniam zo zneužívania obchodu s captagonom na financovanie svojej činnosti čelilo aj libanonské proiránske hnutie Hizballáh, ktoré bolo Asadovým spojencom. Vzhľadom na to, že captagon zaplavil prakticky celý región, krajiny susediace so Sýriou z času na čas podnikajú operácie proti pašerákom a žiadajú Libanon a Sýriu, aby zintenzívnili úsilie v boji proti tomuto obchodu. Captagon (fenetylín) je stimulujúcou drogou amfetamínového typu, používateľom navodzuje pocity eufórie a dodáva im množstvo energie. Na trh sa dostal v roku 1961 a používal sa na liečenie hyperkinetických porúch u detí, narkolepsie alebo depresie. Je silne návykový a v roku 1986 sa preto dostal na zoznam látok zakázaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).