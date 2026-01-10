Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Napätie na mori rastie: JAR spúšťa manévre s Ruskom a Čínou

Námorné manévre JAR, Ruska, Číny a Iránu
Námorné manévre JAR, Ruska, Číny a Iránu
TASR

JOHANNESBURG - Juhoafrická republika (JAR) v sobotu začala týždeň trvajúce námorné cvičenia s Ruskom, Iránom a Čínou. Krajina manévre pri svojom pobreží označila nielen za demonštráciu sily, ale aj za nevyhnutnú reakciu na rastúce napätie na mori. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„Je to prejav nášho spoločného odhodlania spolupracovať,“ povedal o cvičeniach juhoafrický kapitán Nndwakhulu Thomas Thamaha a vyzdvihol partnerstvo krajín združených v zoskupení BRICS. Vojenské cvičenia s názvom Will for Peace 2026 sa konajú len niekoľko dní po tom, čo Spojené štáty v Severnom Atlantiku zadržali ropný tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou. Podľa Washingtonu prevážal ropu určenú pre Venezuelu, Rusko a Irán, čím porušil sankcie západných krajín.

Čína a Irán počas cvičení nasadili svoje torpédoborce, zatiaľ čo Rusko a Spojené arabské emiráty vyslali korvety a JAR do cvičení zapojila fregatu. Ďalší členovia BRICS - Indonézia, Etiópia a Brazília - sa na cvičení zúčastnili ako pozorovatelia. „V čoraz komplexnejšom námornom prostredí nie je takáto spolupráca len možnosťou, ale nevyhnutnosťou,“ vyhlásil Thamaha. Cieľom cvičení je podľa neho tiež „zaistiť bezpečnosť námorných trás a námorných ekonomických aktivít“.

Agentúra AP predpokladá, že tieto cvičenia zrejme ešte viac poškodia vzťahy medzi JAR a USA, ktoré sú už dlhší čas napäté: americký prezident Donald Trump vo februári 2025 vo výkonnom nariadení vytkol JAR, že podporuje subjekty, ktoré USA vnímajú ako hrozbu pre svoje globálne záujmy. Trump pritom spomenul vzťahy tejto africkej krajiny s Iránom.  AFP dodáva, že Washington JAR v minulosti kritizoval aj za úzke vzťahy s Ruskom či za jej rozhodnutie podať na Medzinárodnom súdnom dvore žalobu proti Izraelu v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.

