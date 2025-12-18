Masová streľba na pláži v Sydney: Zabili aj preživšieho holokaustu

SYDNEY - V austrálskom Sydney vo štvrtok pochovali 87-ročného Alexa Kleytmana, preživšieho holokaust, ktorý bol jednou z 15 obetí streľby na pláži Bondi v Sydney. Informuje správa agentúry DPA.
Kleytman sa narodil v roku 1938 v ukrajinskom meste Odesa. V roku 1992 emigroval so svojou rodinou do Austrálie, pracoval ako stavebný inžinier a stal sa oddaným obhajcom pamiatky holokaustu. Jeho manželka Larissa, s ktorou bol ženatý okolo 60 rokov, povedala, že Kleytman sa ju snažil ochrániť pred paľbou. Spolu s nimi boli v čase útoku na pláži aj ich dve deti a 11 vnúčat.
K hromadnej streľbe došlo v nedeľu
K hromadnej streľbe došlo v nedeľu počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka). Najmladšou obeťou bolo desaťročné dievča, Matilda. V nemocniciach je hospitalizovaných 17 ľudí, päť je v kritikom stave. Strelcami boli podľa orgánov otec so synom, Sajid a Naveed Akramovci, pričom bezpečnostné zložky zastrelili Sajida. Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a množstva ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu.
Pochovali aj najmladšiu obeť
Vo štvrtok okrem Kleytmana pochovali aj najmladšiu obeť tohto útoku, Matildu, ktorej rodina prišla do Austrálie v 90. rokoch 20. storočia z Ukrajiny, informuje o tom stanica CNN. Matilda bola na pláži so svojou rodinou a priateľmi, keď útočníci spustili paľbu. Matilda utrpela strelné zranenia a zomrela po prevoze do nemocnice. S desaťročným dievčaťom sa prišlo rozlúčiť aj niekoľko politických osobností. Ľudia počas pohrebného obradu držali kytice kvetov, fotografie Matildy, bábiky a plyšové hračky.
Najhoršia masová streľba v Austrálii
Podľa CNN bola nedeľňajšia streľba najhoršou masovou streľbou v Austrálii za uplynulé tri desaťročia. Austrálski predstavitelia v reakcii na udalosti oznámili, že prijmú prísnejšie opatrenia v súvislosti s držaním zbraní a antisemitizmom. Premiér Anthony Albanese vo štvrtok uviedol, že krajina prijme legislatívne reformy zamerané na postihovanie ľudí šíriacich nenávisť, rozpor a radikalizáciu.