Epsteinove správy o Lajčákovi: Vyšli na povrch nové detaily! Sexuálny predátor mal záujem o exministra!

WASHINGTON - V novozverejnených dokumentoch z pozostalosti Jeffreyho Epsteina sa opakovane objavuje meno bývalého slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Záznamy ukazujú, že Epstein ho považoval za strategicky významnú osobu a aktívne sa snažil o osobné kontakty.
Nová vlna dokumentov a slovenská stopa
Americké orgány a kongresové výbory v posledných týždňoch sprístupnili ďalší balík materiálov súvisiacich s kauzou odsúdeného sexuálneho predátora a finančníka Jeffreyho Epsteina. Vyplýva to z analýzy dokumentov, ktorú zverejnili tvnoviny.sk.
Medzi e-mailami, správami a fotografiami sa nachádzajú aj pasáže, ktoré sa týkajú Miroslava Lajčáka, bývalého šéfa slovenskej diplomacie a súčasného poradcu premiéra Roberta Fica. Dokumenty rozširujú doterajší obraz Epsteinových kontaktov s politickými aktérmi a naznačujú, že Lajčák bol v jeho komunikácii opakovane prítomný.
Fotografia aj hodnotiace správy
Súčasťou zverejnených materiálov je aj fotografia, na ktorej Epstein stojí vedľa Miroslava Lajčáka. Okrem vizuálneho záznamu sa v dokumentoch objavujú aj textové správy, v ktorých Epstein Lajčáka hodnotí a opisuje jeho potenciál.
V správe z júla 2018 Epstein píše neidentifikovanému adresátovi, že „Miro je presne ten typ človeka, ktorý môže posunúť veci na vyššiu úroveň“. V ďalších vetách dodáva, že uňho „už bolo zasadené semienko“ a hovorí aj o potrebe „bezpečnostnej poistky pre neho a jeho rodinu“.
Dokumenty však nešpecifikujú, čo presne mal Epstein týmito výrazmi na mysli ani akého „hnutia“ sa mali týkať.
Úvahy o politickom projekte
Identita adresáta, s ktorým Epstein komunikoval, je v dokumentoch začiernená. Viaceré americké médiá a analytici však predpokladajú, že ide o Steva Bannona, bývalého poradcu prezidenta Donalda Trumpa.
Bannon v tom období rozbiehal iniciatívu The Movement, zameranú na prepájanie nacionalistických a pravicových politických síl v Európe. Zo zverejnených materiálov však nevyplýva, že by sa Miroslav Lajčák na tomto projekte akokoľvek podieľal.
Prehľad o pohybe a snaha o stretnutia
Časová os komunikácie z rokov 2018 a 2019 ukazuje, že Epstein mal detailný prehľad o pohybe Lajčáka po svete. V správach sa objavujú zmienky o jeho pobytoch v Pekingu, New Yorku či počas Valného zhromaždenia OSN.
Epstein v e-mailoch opakovane navrhoval osobné stretnutia a koordinoval možné termíny. V jednej zo správ z marca 2019 dokonca spomína možnosť „raňajok s Mirom“. Dokumenty však neuvádzajú, či sa tieto stretnutia skutočne uskutočnili.
Vedomie vlastnej reputácie
Z textov zároveň vyplýva, že Epstein si v tom čase uvedomoval, že jeho meno je v politických kruhoch problematické. V jednej zo správ otvorene píše o svojej „toxickej povesti“ a naznačuje snahu nepoškodiť ľudí, s ktorými prichádzal do kontaktu.
Aj tieto pasáže naznačujú, že Lajčáka považoval za osobu, pri ktorej vnímal možné politické dôsledky.
Slovenská politika v súkromných správach
V e-mailoch sa objavujú aj Epsteinove hodnotenia vnútropolitickej situácie na Slovensku. Spomína sa v nich bývalý premiér Robert Fico aj prezidentské voľby v roku 2019.
Epstein vyjadruje názor, že Lajčák mohol zohrávať výraznejšiu úlohu v slovenskej politike. Ide však o súkromné hodnotenia Epsteina, nie o opis reálnych politických rozhodnutí.
Čo dokumenty dokazujú – a čo nie
Zverejnené materiály nepreukazujú, že by Miroslav Lajčák konal v prospech Jeffreyho Epsteina, porušil zákon alebo sa podieľal na trestnej činnosti.
Ukazujú však, že Epstein:
- ho považoval za strategicky významnú osobu,
- sledoval jeho pohyb,
- snažil sa o osobné kontakty,
- a prezentoval ho ako svojho známeho.
Reakcia Miroslava Lajčáka
Miroslav Lajčák uviedol, že jeho kontakt s Jeffreym Epsteinom mal výlučne spoločenský charakter v rámci diplomatických povinností. Zdôraznil, že celý rozsah Epsteinových trestných činov vyšiel najavo až po jeho zatknutí, teda po Lajčákovom odchode z New Yorku v roku 2018.
Epsteinove skutky označil za neospravedlniteľné a zdôraznil, že podobnú spoločenskú komunikáciu viedol počas kariéry s množstvom ľudí, ktorí boli v danom čase verejne akceptovaní. „Moje svedomie je čisté,“ odkázal s tým, že rozhodnutia sa vždy robia na základe informácií dostupných v konkrétnom čase.