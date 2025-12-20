Fed sa so znižovaním úrokov neponáhľa: Šéf newyorskej pobočky spochybnil nové dáta o inflácii

WASHINGTON - Šéf newyorskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) John Williams nevidí nutnosť ponáhľať sa s ďalším znížením úrokových sadzieb. V rozhovore pre televíznu stanicu CNBC to odôvodnil tým, že ťažkosti pri zbere dát počas shutdownu pravdepodobne skreslili najnovšie údaje o vývoji inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Williams poukázal na to, že americké úrady pre shutdown v októbri a v prvej polovici novembra nemohli zbierať dáta o inflácii. „Z tohto dôvodu si myslím, že údaje boli v niektorých kategóriách skreslené, a to (index spotrebiteľských cien) pravdepodobne zhruba o desatinu znížilo,“ dodal Williams. Očakáva však, že údaje o inflácii za december pravdepodobne poskytnú lepší obraz o rozsahu tohto skreslenia.
Vyjadrenie šéfa newyorskej pobočky Fedu je v súlade s opatrnosťou ekonómov pri správe, ktorá naznačila, že inflácia v USA sa v novembri spomalila na 2,7 % z úrovne 3 %, na ktorej bola v septembri. Niektorí analytici varovali, že väčšia časť údajov o cenách pravdepodobne pochádzala z obdobia zliav počas takzvaného Black Friday.
Na otázku, ako údaje o inflácii ovplyvňujú jeho názor na smerovanie úrokových sadzieb, Williams odpovedal, že menová politika je dobre nastavená na to, aby predstavitelia centrálnej banky mali čas na zhromaždenie ďalších informácií. „Osobne nepociťujem nutnosť konať teraz v oblasti menovej politiky,“ povedal. „Myslím si, že redukcie, ktoré sme urobili, nás postavili do naozaj dobrej pozície,“ dodal. Fed tento rok znížil úrokové sadzby trikrát v rade, keďže trh práce sa oslabil. Najbližšie zasadnutie americkej centrálnej banky je naplánované na záver januára.