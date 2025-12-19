OSN ostro kritizuje USA: Uvalili sankcie na ďalších sudcov Medzinárodného trestného súdu

ŽENEVA - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok kritizoval Spojené štáty za sprísňovanie odvetných opatrení voči medzinárodným inštitúciám. Ide o reakciu na krok USA, ktoré vo štvrtok uvalili sankcie na ďalších dvoch sudcov Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu v súvislosti s vydaním zatýkacieho rozkazu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje o tom agentúra AFP.
„Včerajšie oznámenie amerických sankcií voči ďalším dvoch sudcom ICC predstavuje zosilnenie odvetných opatrení voči medzinárodným inštitúciám,“ uviedol OHCHR na sieti X. Takéto cielenie na sudcov, prokurátorov a expertov OSN je podľa úradu v rozpore s právnym štátom a správou spravodlivosti.
Sudcovia Gocha Lordkipanidze z Gruzínska a Erdenebalsuren Damdin z Mongolska tento týždeň hlasovali za odmietnutie námietky Izraela, ktorá sa snažila ukončiť vyšetrovanie vojnových zločinov v Pásme Gazy.
Sankcie USA kvôli Netanjahuovi
USA už uvalili sankcie na deväť sudcov a prokurátorov ICC za ich vyšetrovania izraelských vojnových zločinov. Najnovšie sankcie sú spojené s rozhodnutím ICC z novembra 2024 vydať zatykače na izraelského premiéra Netanjahua a exministra obrany Joava Gallanta za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo svojom vyhlásení o uvalení sankcií uviedol, že novosankcionovaní sudcovia tento týždeň hlasovali za potvrdenie spomínaných zatykačov. Rubiov izraelský náprotivok Gideon Saar privítal rozhodnutie Washingtonu a americkému ministrovi sa v príspevku na X poďakoval za „tento morálne jasný postoj“. USA v júli tohto roka uvalili sankcie aj na osobitnú spravodajkyňu OSN Francescu Albaneseovú, ktorá opakovane obvinila Izrael z páchania genocídy v Pásme Gazy, pripomína AFP.