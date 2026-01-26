ROZRUCH na Wall Street: Prezident Trump drží tlačidlo od rozbušky, hrozí KOLAPS na svetovom trhu!

NEW YORK – Americký prezident Donald Trump drží v rukách tlačidlo od veľkej rozbušky. Jeho najbližšie kroky môžu položiť FED (Federálny rezervný systém), teda bankový systém a inštitúcie, ktoré tvoria centrálnu banku USA. Dolár by sa následne prepadol na extrémne minimum a na svetovom trhu by nastal doslova kolaps.
Už len správy o tom, že prezident USA Donald Trump sa chystá odvolať najsilnejšieho muža FEDu spôsobili, že americký dolár prepadol v polovici minulého týždňa o 0,8 percenta. Biely dom musel následne rýchlo konať a ešte v ten istý deň zorganizoval tlačovku, kde Trump vyhlásil, že je nepravdepodobné, že by Jerome Powell skutočne musel skončiť.
"Neplánujeme robiť nič. Na druhej strane, ale nič nevylučujem. Je to však veľmi nepravdepodobné, jedine, keby sa odhalilo nejaké pochybenie," povedal počas brífingu. Po tomto vyjadrení klesol dolár len o 0,3 percenta. Aj toto ukázalo, že prezident USA sa zahráva s ohňom, na ktorý môžu doplatiť nielen Američania, ale celý svetový trh.
Trump proti Powellovi
Americký prezident dlhodobo uprednostňuje nižšie úrokové sadzby. Dokonca navrhol ich zníženie o tri percentuálne body. Už dlho verejne hovorí o odvolaní Powella za to, že sa nesnaží dostatočne rýchlo znížiť sadzby podľa jeho predstáv. Na strane predsedu FEDu stojí ale aj zákon. Nie je možné ho odvolať pre "politické nezhody".
Biely dom má ale údajne v rukáve možný tromf. V posledných dňoch čoraz viac kritizuje rekonštrukciu na budove centrálnej banky vo Washingtone D.C. a jej údajné predraženie spája s pokusom o odvolanie Powella. Zákon je na strane predsedu FEDu. Najvyšší súd USA vyhlásil, že bude stáť na strane Powella okrem jedného prípadu, "ktoré sa z právneho hľadiska interpretuje ako úzko súvisiace s pochybením".
Rekonštrukcia do podoby Versailles
Náklady sa vyšplhali na 2,5 miliardy dolárov. "Tento honosný projekt, ktorý schválili ešte v roku 2021, je v podstate dotovaný americkými daňovými polatníkmi, pretože Fed v roku 2022 nedosiahol žiadny zisk. FED stavia na National Mall Versaillský palác," povedal Andrew T. Levin, profesor ekonómie na Darthmouth College v New Hampshire.
FED zverejnil na svojom webe často kladené otázky a bránil sa, že vyššie náklady sú spojené s vyššou hladinou podzemnej vody a odstránením väčšieho množstva azbestu, ako sa spočiatku očakávalo.
Priamy útok na nezávislosť FEDu
Americká stanica CNN pripomína, že FED bol od svojho založenia nezávislým základným pilierom pre americký finančný trh. Keby si tam ale prezident Trump dosadil vlastného človeka, nastal by výpredaj dlhopisov, čo by spôsobilo trvalé škody pre ekonomiku USA a jej partnerov. Narušenie nezávislosti FEDu by mohlo okrem iného spôsobiť, že inflácia sa stane pretrvávajúcim problém USA.
Riaditeľ pre devízovú stratégiu v Deutsche Bank George Saravelos sa vyjadril, že možné odvolanie Powella prezidentom Trumpom predstavuje príliš veľké riziko. "Investori by takúto udalosť považovali za priamy útok na nezávislosť FEDu a centrálna banka by sa dostala pod veľký tlak. Navyše, keďže FED stojí na vrchole svetového dolárového menového systému, dôsledky tejto zmeny by sa prejavili aj ďaleko za hranicami USA," ozrejmil.