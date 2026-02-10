Európska komisia schválila platbu: Slovensko získa 658 miliónov eur na modernizáciu krajiny

BRATISLAVA/BRUSEL - Európska komisia (EK) schválila Slovensku siedmu žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 658 miliónov eur. Slovensko tak splnilo ďalší dôležitý cieľ v rámci plánu obnovy. Európska komisia vydala pozitívne predbežné hodnotenie siedmej žiadosti o platbu, v ktorej Slovensko úspešne splnilo 17 z 18 stanovených cieľov. Vďaka tomuto pokroku smeruje do slovenskej ekonomiky a verejných služieb suma vo výške stoviek miliónov eur, informoval v utorok Andrej Wallner z kancelárie Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Komisia poznamenala, že jeden z 18 míľnikov nebol splnený.
Financie budú využité na modernizáciu krajiny, s dôrazom na kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Po prijatí platby za siedmu žiadosť bude mať Slovensko na účte už vyše 5,2 miliardy eur z celkových 6,4 miliardy eur. V roku 2026 čaká Slovensko podanie posledných dvoch platieb vo výške 1,2 miliardy eur.
Slovensko ako líder v čerpaní
„Slovensko potvrdzuje status lídra v čerpaní z plánu obnovy. Splnenie 17 náročných úloh v rekordnom čase je dôkazom, že reformy prinášajú konkrétne výsledky pre občanov. Čaká nás ešte dotiahnutie mnohých projektov škôlok, škôl a nemocníc, ktoré budú slúžiť všetkým ľuďom na Slovensku. A ja spravím maximum, aby sme to stihli na čas v rámci poslednej 8. a 9. žiadosti plánu obnovy,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
Investície do reformy a digitalizácie
Komisia spresnila, že ide o dôležitý krok pri realizácii reforiem a investícií spojených so siedmou žiadosťou o platbu v oblastiach zelenej a digitálnej transformácie, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zlepšovania podnikateľského prostredia.
Podľa zistení EK Slovensko uspokojivo splnilo 17 z 18 míľnikov a cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady EÚ. Hlavné opatrenia v tejto žiadosti o platbu zahŕňajú centralizované riadenie štátnych nemocníc a lepšie domáce ošetrovateľské služby.
Pilotný projekt nemocníc
Pilotný projekt pre nemocnice zjednocuje rozpočty, verejné obstarávanie, personálne obsadenie a sledovanie výkonnosti 19 štátnych nemocníc, čo umožňuje zjednodušený dohľad. Štandardizáciou plánovania, umožnením hromadného nákupu (zdravotnícke vybavenie, energie) a posilnením auditov reforma znižuje plytvanie, zlepšuje zodpovednosť a zabezpečuje efektívnejšie využívanie zdrojov v celej sieti nemocníc.
Domáce ošetrovateľské služby
Na zlepšenie domácich ošetrovateľských služieb Slovensko zriadilo 11 nových domovských ošetrovateľských agentúr a modernizovalo 80 existujúcich poskytovateľov, čím zlepšilo posthospitalizačnú starostlivosť a umožnilo pacientom zostať vo svojich domovoch dlhšie.
Komisia ocenila, že Slovensko dosiahlo významný pokrok, zistila však, že míľnik týkajúci sa investícií do boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí stále nie je splnený - renovácia policajných budov nebola dokončená podľa požiadaviek, a preto EK navrhla pozastaviť platbu súvisiacu s týmto míľnikom.
Exekutíva EÚ poskytne Slovensku dodatočný čas na dokončenie nesplneného míľnika a zároveň bude odoslaná čiastočná platba za míľniky, ktoré boli úspešne splnené. Tento postup je v súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Predbežné posúdenie EK
Komisia predbežné posúdenie plnenia míľnikov a cieľov Slovenska potrebných na túto platbu zaslala Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý má štyri týždne na zaujatie stanoviska. EK zároveň oznámila Slovensku dôvody, prečo nepovažuje uvedený míľnik za uspokojivo splnený. Bratislava má teraz jeden mesiac na to, aby eurokomisii predložila svoje pripomienky.
Ak EK na základe pripomienok Slovenska potvrdí svoje posúdenie, že predmetný míľnik nebol uspokojivo splnený, pozastaví príslušnú časť platby. Od tohto momentu bude mať Slovensko šesť mesiacov na to, aby prijalo opatrenia a splnilo nesplnený záväzok. Na konci tohto obdobia EK posúdi, či bol sporný míľnik uspokojivo splnený. Ak áno, zruší pozastavenie platby a pristúpi k jej uvoľneniu.
ÚPPV potvrdil, že Komisia ukázala potrebu dodatočných prác iba pri jednom z 18 cieľov - modernizácii policajných budov. Slovensko má teraz časový priestor na to, aby tento cieľ splnilo. Čiastočná platba za 17 splnených míľnikov bude vyplatená po potvrdení výborom EFC, zatiaľ čo zvyšná časť sumy bude uvoľnená hneď po dokončení zostávajúcej investície. Podľa ÚPPV plán obnovy pokračuje v plnom tempe a Slovensko tak naďalej plní stanovené záväzky pre modernú krajinu.