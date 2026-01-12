V Bratislave pribúdajú 4 nové letecké linky: Wizz Air rozširuje svoje aktivity

BRATISLAVA - Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) môžu cestujúci využívať štyri nové pravidelné linky. V pondelok ráno začalo prevádzku letecké spojenie do gruzínskeho Kutaisi. Ako vyplýva z informácií na webe bratislavského letiska, počas pondelka popoludní a večer pribúdajú aj priame linky do hlavného mesta Moldavska Kišiňova a Larnaky na Cypre. V utorok (13. 1.) ráno začne fungovať aj spojenie do metropoly Arménska Jerevanu.
Všetky tieto nové linky bude zabezpečovať maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá tak pokračuje treťou fázou rozširovania svojich aktivít zo základne na letisku v Bratislave. Spolu s uvedenými štyrmi linkami bude z Bratislavy aktuálne prevádzkovať spojenia zatiaľ do 20 destinácií. Väčšinu z nich pridala postupne od otvorenia svojej bratislavskej základne vlani 14. novembra. Dopravca používa lietadlá typu Airbus A321neo s kapacitou 239 miest.
45 pravidelných liniek
Z bratislavského letiska v súčasnosti funguje celkovo 45 pravidelných liniek vrátane štyroch nových od Wizz Air a vnútroštátneho spojenia s Košicami, do 37 destinácií v 22 krajinách. Ryanair prevádzkuje z Bratislavy aktuálne 21 liniek, keďže obnovil lety do talianskeho Trapani na Sicílii. Wizz Air tak nateraz s 20 linkami za ním tesne zaostáva. Zvyšné štyri linky zabezpečujú Air Cairo do Hurgady a Marsa Alam, Smartwings do Dubaja a Pegasus Airlines do Istanbulu.
Ryanair a Wizz Air, dvaja hlavní dopravcovia na najväčšom domácom letisku, pritom lietajú do rovnakých ôsmich destinácií - Londýn, Barcelona, Alicante, Malaga, Atény, Neapol, Lamezia Terme a Palermo. Tento zoznam v marci rozšíria Rím, Tirana a Varšava, kam bude možné tiež letieť s oboma spoločnosťami.
Wizz Air pridá ďalších deväť pravidelných liniek
Wizz Air v marci pridá z bratislavského letiska ďalších deväť pravidelných liniek do Berlína, Dortmundu, Ríma na letisko Fiumicino, do Tirany, Ochridu, Prištiny, Tel Avivu, ako aj do Varšavy na letisko Chopina a do Tuzly. V júni začne prevádzkovať aj letnú sezónnu linku na grécky ostrov Mykonos. Wizz Air tak bude zo slovenskej metropoly zabezpečovať celkovo 30 pravidelných liniek. Ryanair bude v letnom letovom poriadku prevádzkovať z Bratislavy rekordných 33 pravidelných liniek. Okrem siedmich, ktoré zabezpečuje už od vlaňajšej jesene (Alicante, Atény, Barcelona, Lamezia Terme, Malaga, Neapol, Palermo), pridá aj lety do Pisy, Tirany a Varšavy na letisko Modlin.