PANIKA na letisku, evakuovali cez 150 ľudí: Cestujúcemu doslova VYBUCHLO vrecko! TOTO bol problém

MELBOURNE – Jedno z najrušnejších letísk v Austrálii zažilo šok po tom, ako cestujúcemu v jednom zo salónov vybuchlo medzi ľuďmi vrecko. Letecká spoločnosť následne evakuovala cez 150 ľudí.
Incident na letisku v Melbourne ochromil prevádzku na niekoľko hodín. V salóniku leteckej spoločnosti Qantas nastala vo štvrtok ráno 6. novembra panika po tom, ako sa začal náhle šíriť dym. Ten pochádzal od jedného cestujúceho, ktorému v bunde čosi doslova vybuchlo.
Utrpel popáleniny
Ako informuje denník The Sydney Morning Herald, príčinou incidentu bol výbuch powerbanky (nabíjačky). Keď sa ju nemenovaný muž (okolo 50) snažil vybrať von, utrpel popáleniny na nohách a prstoch. Následne ho previezli do nemocnice. Qantas sa neskôr toho dňa vyjadrila, že z miesta evakuovala približne 150 ľudí. "V spolupráci s melbournským letiskom sme salón vyčistili, a ten je už teraz otvorený," hovoria posledné správy.
Mnohé letecké spoločnosti v poslednej dobe sprísnili obmedzenie lietania s lítiovo-iontovými batériami, aby sa vyhli tomu, že počas letu vypukne na palube požiar. Obmedzenie nasledovalo po hrozivom prípade, keď v júli tohto roku počas letu Virgin Australia zo Sydney do Hobarthu na palube vypukol oheň. Spôsobilo to vznietenie powerbanky v batožine jedného z cestujúcich.