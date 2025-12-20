Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson

Jeffrey Epstein a Michael Jackson na spoločnej fotografii
Jeffrey Epstein a Michael Jackson na spoločnej fotografii
WASHINGTON - Nová vlna dokumentov z prípadu Jeffreya Epsteina priniesla zábery, ktoré okamžite vyvolali pozornosť médií aj verejnosti. Na fotografiách sa objavujú svetoznáme mená z politiky aj šoubiznisu, no ich význam si vyžaduje opatrné čítanie.

Fotografie z archívu, nie obvinenia

Americké ministerstvo spravodlivosti v noci na 19. decembra zverejnilo ďalšiu časť dokumentov súvisiacich s prípadom Jeffreya Epsteina. Súčasťou balíka sú tisíce fotografií z jeho osobného archívu, medzi ktorými sa nachádzajú aj zábery známych osobností – Michaela Jacksona, Micka Jaggera, Kevina Spaceyho a bývalého prezidenta USA Billa Clintona.

Zverejnené snímky pochádzajú z rôznych období a zachytávajú spoločenské stretnutia, večere či verejné udalosti. Samotné fotografie nepredstavujú dôkaz trestnej činnosti a americké úrady ani médiá ich takto neinterpretujú.

Michael Jackson a Epstein

Jedna zo snímok zachytáva Michaela Jacksona v spoločnosti Jeffreya Epsteina. Fotografia sa okamžite stala predmetom bulvárneho záujmu, keďže ide o prvé oficiálne zverejnené zábery, na ktorých sú obaja spolu.

Podľa dostupných informácií ide o archívny materiál bez uvedenia dátumu a kontextu. Neexistujú žiadne dôkazy, že by bol Jackson zapojený do Epsteinových trestných činov alebo že by sa podieľal na jeho aktivitách.

Mick Jagger na spoločenských záberoch

Ďalšie fotografie zachytávajú frontmana Rolling Stones Micka Jaggera na spoločenských podujatiach, kde sa v rovnakom priestore nachádzal aj Epstein spolu so svojou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou.

Mick Jagger a Jaffrey Epstein
Zobraziť galériu (5)
Mick Jagger a Jaffrey Epstein

Aj v tomto prípade ide o snímky zo spoločenského prostredia. Médiá upozorňujú, že fotografie nevypovedajú o povahe vzťahu ani o vedomosti dotknutých osôb o Epsteinových zločinoch.

Kevin Spacey medzi známymi tvárami

V zverejnenej kolekcii sa objavuje aj herec Kevin Spacey. Fotografie ho zachytávajú v skupinových situáciách s ďalšími známymi osobnosťami.

Kevin Spacey na spoločnej fotke s Jeffreym Epsteinom
Zobraziť galériu (5)
Kevin Spacey na spoločnej fotke s Jeffreym Epsteinom

Spacey, ktorý sám v minulosti čelil obvineniam z nevhodného správania (v iných kauzách), nefiguruje v Epsteinových spisoch ako obvinený ani podozrivý. Fotografie len dokumentujú jeho prítomnosť na rovnakých miestach ako Epstein.

Bill Clinton a staré známe zábery

Najväčšiu pozornosť vyvolali opätovne fotografie bývalého amerického prezidenta Billa Clintona. Tie už v minulosti kolovali v médiách, no teraz sa objavili v oficiálne zverejnenom archíve ministerstva spravodlivosti.

Jeffrey Epstein a Bill Clinton
Zobraziť galériu (5)
Jeffrey Epstein a Bill Clinton

Clinton dlhodobo popiera, že by vedel o Epsteinových trestných aktivitách, a nikdy nebol obvinený zo žiadneho trestného činu v súvislosti s touto kauzou. Aj americké úrady zdôrazňujú, že zverejnené snímky nepredstavujú nové zistenia o jeho právnej zodpovednosti.

Bill Clinton s Ghislaine Maxwellovou
Zobraziť galériu (5)
Bill Clinton s Ghislaine Maxwellovou

Prečo sú fotografie zverejnené

Zverejnenie fotografií je súčasťou širšieho procesu transparentnosti po prijatí federálneho zákona, ktorý nariaďuje sprístupniť neklasifikované materiály z Epsteinových spisov. Dokumenty sú pritom často redigované tak, aby chránili obete a súkromné osoby.

Americké médiá vrátane magazínu People upozorňujú, že fotografie treba vnímať ako archívny materiál, nie ako zoznam spolupáchateľov či dôkaz o vine.

Zverejnenie prebieha postupne

Americké ministerstvo spravodlivosti zdôrazňuje, že zverejnené materiály predstavujú len prvú časť plánovaného uvoľňovania Epsteinových spisov. Dokumenty majú pribúdať postupne, keďže ide o rozsiahly archív a úrady zároveň vykonávajú právne a bezpečnostné kontroly vrátane ochrany citlivých údajov.

Reakcia obetí a verejnosti

Časť obetí a ich právnych zástupcov reagovala na zverejnenie kriticky. Upozorňujú, že množstvo dokumentov je silno začiernených alebo stále nezverejnených, čo podľa nich nenapĺňa sľubovanú mieru transparentnosti. Nespokojnosť zaznieva aj zo strany verejnosti, ktorá očakávala konkrétnejšie nové zistenia.

Čo sa očakáva ďalej

Médiá aj analytici predpokladajú, že ďalšie vlny zverejňovania môžu priniesť nové detaily o kontaktoch Jeffreya Epsteina, no zároveň upozorňujú, že nejde o automatické dôkazy trestnej činnosti. Rozhodujúce bude, aké dokumenty budú sprístupnené v nasledujúcich týždňoch a v akej miere bez redakcií.
 

