VEĽKÉ PROTESTY v Nemecku: Tisíce ľudí vybehli do ulíc Berlína! Ide o znak solidarity s iránskym ľudom

BERLÍN - Tisíce ľudí sa v sobotu na výročie islamskej revolúcie z roku 1979 stretli v centre Berlína na demonštrácii proti iránskemu režimu. Informuje správa agentúry Reuters.
Podľa berlínskej polície sa pod Brandenburskou bránou do 14:00 miestneho času zišlo približne 8000 ľudí. Demonštrácia sa uskutočnila v nadväznosti na celoštátne protesty v Iráne, ktoré sa začali koncom decembra z dôvodu rastúcich cien a pádu iránskej meny rial. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynuli tisíce, možno až desaťtisíce osôb.
Varovanie od USA
Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou. Washington a Teherán medzičasom začali spoločné rokovania.
Zástupca exilovej opozičnej skupiny Národná rada iránskeho odporu (NCRI) podľa agentúry Reuters vyhlásil, že na demonštrácii sa malo zúčastniť až 100-tisíc ľudí, ale tisíce nemohli pricestovať kvôli letom zrušeným pre zlé počasie. Z rovnakého dôvodu sa na proteste zúčastnil len online aj bývalý minister zahraničia USA Mike Pompeo.
Podujatie podľa organizátorov podporilo 344 organizácií a politických osobností z viacerých európskych krajín vrátane rôznych odborových zväzov či zástupcov občianskej spoločnosti. "Posolstvo iránskeho ľudu a jeho odporu bolo a zostáva toto: žiadne ústupky, žiadna vojna alebo zahraničná intervencia, zmena režimu a suverenita republiky ľudu jedine ľudom a jeho organizovaným odbojom," vyhlásila na demonštrácii šéfka NCRI Marjam Radžavíová.