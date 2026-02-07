Dávajte pozor: Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch, predovšetkým stredného Slovenska, sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre väčšinu Žilinského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do nedele (8. 2.) do 8.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)