Sýrsky prezident Šara privítal zrušenie amerických sankcií voči jeho krajine

Ahmad Šara a Donald Trump.
Ahmad Šara a Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Mosa'ab Elshamy, SITA/AP/Evan Vucci)
TASR

DAMASK - Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v piatok privítal trvalé zrušenie sankcií Spojených štátov voči Sýrii z čias vlády bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informuje o tom agentúra AFP.

Šara oslavuje koniec sankcií

„Dnes je prvý deň, keď je Sýria bez sankcií, vďaka všemohúcemu Bohu, a potom aj vašej snahe a trpezlivosti počas 14 rokov,“ povedal Šara vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Poďakoval sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „vypočutie volania sýrskeho ľudu a členom Kongresu za uznanie obetí sýrskeho ľudu“.

Americký Kongres v stredu schválil trvalé zrušenie sankcií na Sýriu, ktorú do minulého roka sužovala občianska vojna. Zákon Caesar Act z roku 2019 prísne obmedzil investície a odrezal Sýriu od medzinárodného bankového systému. Bol pomenovaný po fotografovi, ktorý zdokumentoval násilnosti v Asadových väzniciach.

Trump predtým pozastavil sankcie

Trump už dvakrát pozastavil sankcie voči Sýrii v reakcii na žiadosť Saudskej Arábie a Turecka, spojencov novej sýrskej vlády prezidenta Šaru. Jeho islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) minulý rok viedla povstalcov, ktorí po bleskovej ofenzíve zvrhla Asada. Ten následne utiekol do Ruska.

Šara požadoval trvalé zrušenie sankcií, aby neodstrašovali firmy pre obavy z právnych rizík v USA - najväčšej ekonomike sveta. Krok USA v piatok privítalo sýrske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého ide o „vstup do fázy rekonštrukcie a rozvoja“. Vyzvalo všetkých Sýrčanov, doma i za hranicami, aby prispeli k národnému úsiliu o obnovu.

