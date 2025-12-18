Americký Kongres schválil zrušenie sankcií pre Sýriu: Otvorí tak cestu pre návrat investícií

WASHINGTON - Americký Kongres v stredu schválil trvalé zrušenie sankcií uvalených na Sýriu počas vlády bývalého prezidenta Bašára Asada, čím otvorí cestu pre návrat investícií do tohto vojnou poznačeného štátu. Informuje správa agentúry AFP.
Prezident USA Donald Trump už dvakrát pozastavil sankcie v reakcii na žiadosti Saudskej Arábie a Turecka - spojencov novej sýrskej vlády na čele s prezidentom Ahmadom Šarom. Sýrsky líder sa však usiloval o trvalé zrušenie sankcií. Senát schválil zrušenie zákona Caesar Act z roku 2019, pred tým to schválila Snemovňa reprezentantov. Následne to dostane na podpis aj Trump. Zrušenie „je rozhodujúcim krokom k tomu, aby sýrsky ľud dostal skutočnú šancu na obnovu po desaťročiach nepredstaviteľného utrpenia“, povedala demokratická senátorka Jeanne Shaheenová.
„Vyjadrujeme vďaku a uznanie americkému Senátu za podporu sýrskeho ľudu a za hlasovanie za zrušenie zákona Caesar,“ povedal sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání. Krok americkej vlády označil za „pozitívny vývoj, ktorý otvára nové obzory pre spoluprácu a partnerstvo medzi krajinou a svetom“.
Zákon Caesar Act
Zákon Caesar Act bol pomenovaný po fotografovi, ktorý zdokumentoval násilnosti v Asadových väzniciach. Legislatíva prísne obmedzila investície v Sýrii a odrezala krajinu od medzinárodného bankového systému. Takisto mala zabrániť zahraničným podnikom zapojiť sa do obnovy Sýrie v čase, keď sa zdalo, že Asad zvíťazí vo viac ako desaťročnej občianskej vojne. Opozičné sily vedené islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) však napokon zvrhli dlhoročného prezidenta v decembri 2024.