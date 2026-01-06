Streľba v prezidentskom paláci? Sýria popiera, že prezident bol terčom útoku

DAMASK - Sýrske úrady v pondelok popreli, že by bol prezident Ahmad Šara terčom akéhokoľvek bezpečnostného incidentu. Vyhlásenie prišlo v reakcii na tvrdenia dvoch zdrojov, ktoré pre agentúru AFP uviedli, že minulý týždeň došlo k streľbe v prezidentskom paláci v sýrskom hlavnom meste Damask.
Používatelia sociálnych sietí už niekoľko dní šíria správy o streľbe, ku ktorej údajne došlo 30. decembra. Podľa dostupných informácií sa Šara odvtedy neobjavil na verejnosti, čo ďalej podnecuje špekulácie o možnom incidente. Hovorca sýrskeho ministerstva vnútra Nureddin Baba však uviedol, že „správy o bezpečnostnom incidente zameranom“ na Šaru alebo iných vysokopostavených predstaviteľov sú „absolútne nepodložené“. „Kategoricky potvrdzujeme, že tieto tvrdenia sú úplne nepravdivé,“ vyhlásil.
Streľba v paláci trvala asi 12 minút
Anonymný diplomatický zdroj pre agentúru AFP predtým povedal, že „30. decembra večer došlo v prezidentskom paláci k streľbe“. Riaditeľ Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) Rami Abdulrahman doplnil, že streľba v paláci trvala „asi 12 minút“ a vyžiadala si niekoľko zranených. Abdulrahman, ktorého organizácia sa opiera o sieť zdrojov v Sýrii, tvrdí, že incident bol vyvolaný „vnútorným sporom“ medzi jednotlivcami v paláci a nebol namierený proti Šarovi.