SKUTOČNÉ ZÁBERY z ukrajinskej továrne na výrobu rakiet: Strata dôvery v USA? Kyjev podnikol JASNÉ opatrenia

KYJEV – Ukrajina vyrába na svojom území strely dlhého doletu Fire Point, s ktorými má ruská protiraketové obrana očividné problémy. Výrobu tohto významného arzenálu sa snaží ukrajinské velenie zatajiť, ako sa len dá. Presvedčili sa o tom aj reportéri medzinárodne uznávaného média, ktorí pred vstupom do priestorov továrne na výrobu týchto rakiet museli podstúpiť veľmi prísne bezpečnostné opatrenia.
Redaktori BBC sa na vlastné oči presvedčili, aké bezpečnostné opatrenia si vyžadujú vstup do tajnej továrne na výrobu rakiet. Ukrajina disponuje strelami s plochou dráhou letu, ktoré aj sama vyrába. Rakety Fire Point FP-5 Flamingo sú schopné zasiahnuť nielen územie, ktoré Rusi obsadili počas invázie, ale aj lokality v samotnej Ruskej federácii. Strely majú dolet až 3 000 km.
Podoba s nemeckou V-1
BBC uvádza, že jedna raketa FP-5 Flamingo je dlhá ako typický červený londýnsky poschodový autobus (double decker), pričom na prvý pohľad pripomína nemeckú V-1 ešte z čias druhej svetovej vojny. Flamingo ale poháňa prúdový a nie náporový motor.
"Súčasná situácia Ukrajiny nie je jednoduchá, pretože nemáme také zdroje ako Rusko. Bojujeme s rozumom a takticky," povedala bývalá študentka architektúry a v súčasnosti technická riaditeľka Fire Point Iryna Terechová (33).
Opatrenia pred USA aj Čínou
Konštrukcia samotnej strely podlieha taktiež bezpečnostným štandardom. Podľa Terechovej si Ukrajina musí dávať pozor nielen na nepriateľa, ale opatrná musí byť aj voči spojencom. "Pokiaľ to ide, tak sa zámerne vyhýbame súčiastkam z USA alebo Číny. Nikto (zvonka) nemôže mať vplyv na zbrane, ktoré vyrábame," vysvetlila.
Ukrajina je momentálne s USA na veľmi tenkom ľade. "Sme na tom tak, že z dňa na deň by niekto chcel prerušiť (konštrukciu rakiet) a my by sme už neboli schopní pokračovať vo výrobe," dodala Terechová.
Hlavný konštruktér rakety Flamingo Denys Štilerman otvorene hovorí, že "neexistuje žiadna zázračná zbraň", ktorá by bola schopná zmeniť misky váh v konflikte s Ruskom. Rozhodujúca je podľa neho vôľa Ukrajiny zvíťaziť.