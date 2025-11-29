Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst

PRAHA- Únos ako z akčného filmu. V Prahe sa odohrala dráma, počas ktorej štyria cudzinci uniesli muža a žiadali za neho výkupné. Rodine hrozili, že mu odrežú prst.
K únosu prišlo vo štvrtok v hlavnom meste Česka. Mladý muž (23) išiel vo večerných hodinách na stretnutie s kamarátom, namiesto toho na neho však naskákala štvorica cudzincov vo veku 22 až 35 rokov, ktorí ho nalákali pod zámienkou požičania auta a následne ho natlačili ho do červeného vozidla. „Štyria muži uniesli kamaráta oznamovateľa a požadovali za neho 200-tisíc korún výkupné s tým, že pokiaľ čiastka nebude zaplatená, fyzicky mu ublížia,“ uviedol pre denník Blesk, ktorý o prípade informoval, policajný hovorca Richard Hrdina.
Únoscovia mali stupňovať tlak a vyhrážali sa rodine uneseného muža aj polícii, tvrdili napríklad, že mladému mužovi odrežú prst, ak nedostanú požadované peniaze. Polícia však ihneď po oznámení únosu rozbehla rozsiahlu pátraciu akciu, ktorá priniesla výsledky. Všetky osoby sa podarilo vypátrať a zhruba po troch hodinách Radotínským mostom. Polícia miesto obkľúčila, únoscov pochytala a rukojemníka oslobodila. Muž našťastie neutrpel žiadne zranenia. Únoscovia mali mať na mieste pripravenú aj dodávku, aký účel mala plniť jasné nie je.
Zadržaná štvorica čelí podozreniu z vydierania a obmedzovania osobnej slobody. Polícia však zatiaľ veľa detailov ohľadne prípadu neprezradila, nevie sa teda, či mali únoscovia s uneseným mužom nejaký vzťah a či sa poznali a nie je jasné, prečo si vybrali práve jeho.