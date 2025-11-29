Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Policie ČR)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

PRAHA- Únos ako z akčného filmu. V Prahe sa odohrala dráma, počas ktorej štyria cudzinci uniesli muža a žiadali za neho výkupné. Rodine hrozili, že mu odrežú prst.

K únosu prišlo vo štvrtok v hlavnom meste Česka. Mladý muž (23) išiel vo večerných hodinách na stretnutie s kamarátom, namiesto toho na neho však naskákala štvorica cudzincov vo veku 22 až 35 rokov, ktorí ho nalákali pod zámienkou požičania auta a následne ho natlačili ho do červeného vozidla. „Štyria muži uniesli kamaráta oznamovateľa a požadovali za neho 200-tisíc korún výkupné s tým, že pokiaľ čiastka nebude zaplatená, fyzicky mu ublížia,“ uviedol pre denník Blesk, ktorý o prípade informoval, policajný hovorca Richard Hrdina.

Únoscovia mali stupňovať tlak a vyhrážali sa rodine uneseného muža aj polícii, tvrdili napríklad, že mladému mužovi odrežú prst, ak nedostanú požadované peniaze. Polícia však ihneď po oznámení únosu rozbehla rozsiahlu pátraciu akciu, ktorá priniesla výsledky. Všetky osoby sa podarilo vypátrať a zhruba po troch hodinách Radotínským mostom. Polícia miesto obkľúčila, únoscov pochytala a rukojemníka oslobodila. Muž našťastie neutrpel žiadne zranenia. Únoscovia mali mať na mieste pripravenú aj dodávku, aký účel mala plniť jasné nie je.  

Zadržaná štvorica čelí podozreniu z vydierania a obmedzovania osobnej slobody. Polícia však zatiaľ veľa detailov ohľadne prípadu neprezradila, nevie sa teda, či mali únoscovia s uneseným mužom nejaký vzťah a či sa poznali a nie je jasné, prečo si vybrali práve jeho.

Viac o téme: ČeskoPolícia Prahaúnos
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Prominenti
10. ročník Dedinských driapačiek v obci Nedožery-Brezany
10. ročník Dedinských driapačiek v obci Nedožery-Brezany
Správy
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Prominenti

Domáce správy

Turistka zrazená sánkarom pod
Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar: Pomáhali jej horskí záchranári
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Meteorológovia vydali výstrahu: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Domáce
FOTO Ťažký úraz na uzavretej
Na uzavretej zjazdovke v Nízkych Tatrách sa ťažko zranil 48-ročný muž
Domáce
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica zavádza betónové zábrany: Zvýšené bezpečnostné opatrenia na vianočných trhoch
Banská Bystrica

Zahraničné

Dramatický únos v Prahe:
Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst
Zahraničné
Muž sa brodí po
Povodne a zosuvy pôdy si vyžiadali na Srí Lanke už 153 obetí a 191 nezvestných
Zahraničné
Ilustračné foto
Šéf amerického úradu FDA šokuje: V dôsledku očkovania proti covidu-19 zomrelo 10 detí! Argumentuje dátami
Zahraničné
FOTO Na snímke Pápež Lev
Pápež na omši v Istanbule i vo vyhlásení s patriarchom vyzval na jednotu kresťanov
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Marcela Holubca
Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Zomrel známy držiteľ (†88) Oscara: Narodil sa v Československu!
Zahraniční prominenti
Jožo Ráž na uvedení
Jožo Ráz prezradil výšku svojho dôchodku: Padali presné sumy! Z tohto že nedokáže vyžiť?!
Domáci prominenti
Premiéra muzikálu Rómeo a
Muzikál Rómeo a Júlia vzbudil OŠIAĽ: Bravúrne výkony a aha, kto všetko prišiel podporiť Thiu Vittek
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najkrutejšia poprava všetkých čias:
Najkrutejšia poprava všetkých čias: Vodca povstania bol mučený na rozpálenom tróne! Spolubojovníci ho museli zjesť
Zaujímavosti
Cukrovka prichádza potichu: 6
Cukrovka prichádza potichu: 6 príznakov, ktoré neignorujte
vysetrenie.sk
Nočný SÚBOJ v jaskyni!
Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény
Zaujímavosti
Samantha Ramsdellová opäť šokuje
Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk

Ekonomika

Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Ako tvarovať vanilkové rožky? Objavte 3 overené a rýchle postupy
Rady a tipy
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov

Šport

Juraj Slafkovský proti najlepšiemu tímu NHL: Online prenos zo zápasu Colorado – Montreal
Juraj Slafkovský proti najlepšiemu tímu NHL: Online prenos zo zápasu Colorado – Montreal
Juraj Slafkovský
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Jazda ako z inej planéty: Robinsonová suverénnou víťazkou, Shiffrinovej obrák nevyšiel
Lyžovanie
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Neskutočná medailová žatva Slovenska na MS: Skloniť sa musela ešte aj svetová jednotka
Box
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
Bojové športy

Auto-moto

ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava

Kariéra a motivácia

Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
Veľký decembrový horoskop na 2025: Jeden mesiac, ktorý môže zmeniť viac, než čakáte
O práci s humorom
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast

Technológie

Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Bezpečnosť
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veda a výskum
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Armádne technológie
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
Technológie

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dramatický únos v Prahe:
Zahraničné
Dramatický únos v Prahe: Štvorica cudzincov vtiahla muža do auta! Vyhrážala sa, že mu odreže prst
Ilustračné foto
Zahraničné
Šéf amerického úradu FDA šokuje: V dôsledku očkovania proti covidu-19 zomrelo 10 detí! Argumentuje dátami
Narkoman zaútočil nakazenou ihlou
Zahraničné
Desivý útok narkomana: Na ochrankára zaútočil striekačkou, vraj má ťažkú nákazu! TAKTO dopadol bodnutý muž
Hľadali ju rodičia, polícia
Domáce
Hľadali ju rodičia, polícia aj pátracie tímy! Barbaru (14) našli po týždni v inom meste: Odišla s 30-ročným mužom

Ďalšie zo Zoznamu