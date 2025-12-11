Juraj Blanár rokoval s veľvyslancom Nemecka: TOTO bolo témou

BRATISLAVA - Slovensko má podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára Smer-SD) záujem pokračovať v otvorenom dialógu a dlhodobo úzkej spolupráci s Nemeckom. Minister sa s nemeckým veľvyslancom v SR Thomasom Kurzom, ktorého prijal v stredu (10. 12.), zhodol, že bilaterálna spolupráca je strategicky dôležitá a prispieva k posilneniu vzťahov aj v európskom kontexte. Rokovali aj o príprave návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza na Slovensku. Vo štvrtok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Nemecko je naším strategickým partnerom - bilaterálne a rovnako v rámci Európskej únie či Severoatlantickej aliancie. Naše partnerstvo je založené na dialógu a dlhoročnej úzkej spolupráci - máme záujem zachovať túto otvorenosť a konštruktívnu spoluprácu aj s novou nemeckou vládou,“ uviedol Blanár. Pripomenul, že Nemecko je pre SR najvýznamnejším obchodným partnerom a štvrtým najväčším investorom, vzájomný obrat dosiahol vlani takmer 38 miliárd eur.
Praktickú spoluprácu chcú obe krajiny
Praktickú spoluprácu chcú obe krajiny naďalej rozvíjať pomocou Akčného plánu Prehĺbeného dialógu na roky 2026 - 2028. Podľa Blanára by mal byť efektívnejší a zahŕňať cielenejšie projekty v kľúčových oblastiach ako zahraničné a európske záležitosti, bezpečnosť a obrana, hospodárstvo a energetika. Nový text majú koncom budúceho roka podpísať ministri zahraničných vecí.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň potvrdil záujem SR pokračovať v slovensko-nemeckej Reflexnej skupine, ktorá je platformou pre neformálne a inovatívne diskusie o aktuálnych medzinárodných a európskych záležitostiach. Vládny i mimovládny sektor spája už viac ako desať rokov. Témou diskusie bola aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a energetiky. „V mnohých otázkach sa s Nemeckom čoraz viac názorovo zbližujeme, napríklad v otázke zákazu spaľovacích motorov do roku 2035, ktorý odmietame. Tieto témy chceme ďalej rozvíjať a získať tak spoločne silnejší hlas v rámci EÚ,” doplnil Blanár.
V oblasti energetiky má Slovensko podľa jeho slov silný záujem o spoluprácu, ktorá zahŕňa využívanie kapacity nemeckých terminálov skvapalneného zemného plynu (LNG), čo je dôležitou súčasťou domácej diverzifikačnej stratégie. Blanár vidí potenciál tiež v oblasti vodíkovej spolupráce, pri ktorej by sa využila slovenská infraštruktúra na prepravu obnoviteľného vodíka do Nemecka. Blanár doplnil, že s veľvyslancom prediskutoval pripravovanú návštevu spolkového kancelára Merza, ako aj pozvanie šéfa nemeckej diplomacie Johanna Wadephula na Slovensko.