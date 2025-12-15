Spoveď, z ktorej mrazí: Chceli sme len pokoj! Prežil som 7. október aj streľbu, priznáva preživší streľby v Sydney

SYDNEY - Bol to krvavý kúpeľ, úplný masaker. Takto začal spoveď jeden z preživších nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney. Ako uviedol, z rodného Izraela ušiel po začatí vojny medzi Izraelom a Hamasom zo 7. októbra 2023, v nedeľu 14. decembra prežil ďalší masaker. Desivým svedectvom pritom opísal, čo sa na pláži počas židovského sviatku dialo.
14. december sa do dejín Austrálie zapíše temnými písmenami. Dôvodom je masaker namierený na tamojšiu židovskú komunitu, ktorá v pokoji oslavovala na pláži Bondi v Sydney židovský sviatok Chanuka. Na mieste bolo vyše 2-tisíc ľudí a radosť zo sviatku sa rozhodli prekaziť dvaja ozbrojení útočníci. Tí začali do davu strieľať, pričom smrteľne zasiahli najmenej 11 ľudí, medzi nimi aj deti. Medzi obeťami má byť aj policajt a jeden z útočníkov. Druhý je vo väzbe. "Bol som na pláži so svojou rodinou, boli tam tisícky ľudí - detí, dospelých, rodín, ktoré si užívali jeden druhého. Zrazu sa všetko premenilo na absolútny chaos, radosť prerušili zbrane, streľba, utekajúci ľudia. Nič sme nevedeli, ani to, odkiaľ ide streľba, krv striekala okolo mňa, videl som, ako ľudia boli zranení a padli na zem neďaleko mňa," opisuje priebeh masakra jeden z preživších. Ide o Arsena Ostrovskyho, medzinárodného právnika v oblasti ľudských práv, ktorého denník Jerusalem Post uznal za jedného z 50 najvýznamnejších židovských lídrov na svete. Rozhovor s ním priniesla televízia Sky news.
Prežil 7. október 2023, aj streľbu v Bondi Beach
Na videu, ktoré koluje sociálnymi sieťami, je viditeľne zranený, má obviazanú hlavu, je špinavý a celý krvavý. Ako vysvetlil, najväčší strach mal o svoju rodinu - deti a ženu, ktorá sa mu stratila z dohľadu a nevedel, či žijú, alebo sú zranení. Priznal, že do Austrálie prišiel za lepším životom, no netušil, čo si osud pre neho prichystal. Nebol to totiž prvý masaker, ktorý prežil.
"Prežil som 7. október 2023, žil som v Izraeli posledných 13 rokov, do Austrálie sme prišli len pred dvomi týždňami, aby sme židovskej komunite pomohli bojovať proti antisemitizmu, aby sme zastavili toto krviprelievanie. Toto bol čistý krvavý kúpeľ, poslednýkrát, keď som niečo podobné videl, bolo práve 7. októbra 2023," upozornil s tým, že nikdy si nemyslel, že niečo podobné zažije práve v Austrálii. Ako dodal, jeho rodina je našťastie v poriadku, zachovali si duchaprítomnosť a z miesta činu sa snažili čo najskôr ujsť. Ako na záver uviedol, má ranu na hlave, ktorá mu krváca, stratil krv. "Okolo mňa sú však ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie," uzavrel. "Ďakujem vám všetkým za vašu podporu. Ospravedlňujem sa len za to, že nemôžem odpovedať osobne. Začínam si plne uvedomovať rozsah krviprelievania. Je to jednoducho hrozné," napísal v nedeľu večer na sociálnej sieti X.
Dva veľké masakre na židovskú komunitu
7. októbra 2023 Izrael zasiahli teroristické útoky bezprecedentného rozsahu a brutality, čo bol najhorší antisemitský masaker od holokaustu. Tieto barbarské útoky, ktoré spáchal Hamas a ďalšie s ním spojené teroristické skupiny, si vyžiadali životy najmenej 1 219 ľudí a viedli k zajatiu 251 rukojemníkov, z ktorých väčšina boli izraelskí civilisti. Streľba na pláži počas oslavy židovského sviatku Chanuka si vyžiadala najmenej 12 ľudských životov, vrátane detí, policajta a jedného z aktívnych strelcov. Podľa austrálskych médií bolo na Bondi Beach v Sydney počas oslavy asi 2000 ľudí.
„Vzhľadom na okolnosti dnešného incidentu... vyhlasujem, že ide o teroristický čin,“ povedal policajný komisár Mal Lanyon. „Žiaľ, v tejto chvíli je najmenej 12 mŕtvych. Dvadsaťdeväť ľudí bolo prevezených do rôznych nemocníc v oblasti Sydney vrátane dvoch policajtov,“ dodal. „V aute sme našli improvizované výbušné zariadenie, ktoré súvisí so zosnulým páchateľom,“ povedal Lanyon počas tlačovej konferencie. Ide o najhoršiu masovú streľbu v krajine od masakru v Port Arthure v roku 1996.