Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Auto vrazilo do chodkyne! Pri nehode v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

TASR

NITRA - Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Janíkovciach prišla o život 80-ročná žena. Dopravná nehoda sa stala v pondelok v popoludňajších hodinách. Podľa informácie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre narazil 41-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin do chodkyne, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov.

Chodkyňa pri nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča podrobili policajti dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Auto vrazilo do chodkyne!
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

Viac o téme: NehodaObeťPolícia Nitra
