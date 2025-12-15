Ešte výhodnejšie predsviatočné nákupy vybavíte v novom Kauflande v Trnave

Trnavčania, od 18. decembra 2025 budete môcť nakupovať ešte pohodlnejšie a rýchlejšie. Najnovšia predajňa Kauflandu so sebou prináša nielen široký sortiment potravín a moderné technológie, ale aj viaceré ekologické riešenia. Predvianočné nákupy tak zvládnete na jednom mieste, za výhodné ceny a bez zbytočného stresu.
Trnava sa rozrástla o ďalšiu skvelú lokalitu na vaše pohodlnejšie nákupy
Ste zvedaví, ako bude nový Kaufland vyzerať? Privíta vás priestranné vonkajšie i vnútorné parkovisko, kde zaparkuje viac než 240 áut. Spoľahnúť sa môžete aj na 6 klasických a 10 samoobslužných pokladníc s platbou v hotovosti i kartou. To je len zopár dôvodov, prečo vám nakupovanie v Kauflande dokáže efektívne ušetriť čas – nielen pri platení, ale tiež pri hľadaní voľného parkovacieho miesta. „Obdobie pred Vianocami býva zväčša sprevádzané vyššou mierou stresu, aj preto nás teší, že obyvateľom Trnavy môžeme ponúknuť ďalšiu možnosť na rýchle, pohodlné a výhodné nákupy. Široký sortiment obľúbených potravín, dobrá dopravná dostupnosť, moderné technológie a ekologické riešenia patria do našej štandardnej výbavy, aj vďaka nim sa nákupy pod našou strechou vždy oplatia,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Ako vyzerajú nákupy na ploche veľkej ako tri telocvične?
Najprv vás poteší čerstvé ovocie a zelenina rovno pri vchode do predajne, aby ste na dopĺňanie vlákniny a vitamínov určite nezabudli. K osvedčenej klasike patria aj voňavá pekáreň a chladený pult s mäsom, údeninami, syrmi, šalátmi a lahôdkami. Novinkou v tejto prevádzke je predaj čerstvého sushi v špeciálnom stánku, obľúbená zastávka nakupujúcich nielen počas obedovej pauzy.
Čo ešte môžete v novej predajni očakávať? Na predajnej ploche viac ako 2800 m2 nájdete vyše 1 700 výrobkov K-Classic, značky, ktorá aj tento rok získala prvenstvo medzi najdôveryhodnejšími značkami u nás. V regáloch nechýbajú ďalšie výrobky pod privátnymi značkami K-Bio, K-Favourites, K-Free, K-take it veggie, K-Z lásky k tradícii a iné. Jednoducho všetko, čo potrebujete, za ceny, ktoré potešia - a nielen pred Vianocami.
Štvrtý Kaufland v Trnave má ohľaduplnosť k prírode vo svojich základoch
Moderná predajňa bola navrhnutá tak, aby šetrila prírodné zdroje. Jej priestory sú chladené alebo vykurované svojpomocne, využívajú na to odpadové teplo z chladiacich systémov a tepelného čerpadla. Na parkovisku bolo použitých až 130 m2 recyklovanej dlažby a tam, kde sa dá, Kaufland umiestnil retenčnú dlažbu. Trnavčania ju ocenia najmä pri letných horúčavách a prívalových dažďoch. Zelených riešení nie je nikdy dosť, však? Parkovací dom so zelenou fasádou, na vrchu predajne umiestnená vegetačná strecha, ktorá v mestách znižuje hluk a pomáha vyrovnávať sa s horúčavami. To všetko v novom trnavskom Kauflande nemôže chýbať.
Ekológia sa týka každého z nás a tento reťazec to dobre vie. Pri predajni nechýbajú stojany na bicykle, nabíjačky pre elektromobily ani zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo. Jeho zákazníci tak môžu myslieť na životné prostredie pri každom jednom nákupe.
Na tohto predajcu sa môžete spoľahnúť už 25 rokov
Pod červenou strechou aj dnes veria, že spokojné nákupy si vyžadujú ľudský prístup. Skúsený personál vám s blokovaním rád pomôže. Kaufland sa nespolieha výlučne na samoobslužné pokladnice a ponúka možnosť využitia šiestich klasických pokladníc. Pri platení nezabudnite využiť aj Kaufland Card. Ak máte pred sebou väčší nákup, nechce sa vám jazdiť ďaleko a potrebujete istotu, že zoženiete všetko z vášho nákupného zoznamu, určite sa zastavte. Dobrú adresu na výhodný predvianočný nákup už predsa poznáte.
- reklamná správa -