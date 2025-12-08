Turisti to poriadne prehnali: TOTO mali v aute! Podozrenie zo ŠPIONÁŽE pre RUSKO a mastná POKUTA

OSKARSHAMN - Dovolenka v cudzine prináša so sebou situácie, s ktorými by sme sa doma možno vôbec nestretli. Pred samotným odchodom do zahraničia si treba zistiť čo najviac informácií o lokalite, kam cestujeme. Vyhneme sa tak zbytočným problémom. V opačnom prípade by sme mohli skončiť ako dvaja turisti, ktorých nevedomosť a nerozvážnosť dostali až na súd.
Švédsko patrí medzi najkrajšie krajiny Európy. Pokiaľ patríte medzi turistov, ktorí preferujú spoznávanie prírody pred opaľovaním sa na pláži, severské krajiny sú tou správnou voľbou. Platia tu však isté pravidlá, ktorých porušenie sa tvrdo trestá. Nepomôže vám ani to, že ste turista.
V lokalite jadrovej elektrárne
Ako informuje Polsat News, dvaja poľskí turisti doplatili na to, že si chceli spraviť v prírode vtipné fotografie. Ako sami povedali, vôbec netušili, že sa nachádzajú v lokalite miestnej jadrovej elektrárne Oskarshamn. Bezpečnostné zložky konali takmer okamžite a dvojicu turistov zadržali.
Výbava ako u špiónov
Malo ísť o otca a syna, ktorí boli vo Švédsku len na dovolenke a chceli si spraviť vtipné fotografie. V ich aute ale miestne zložky našli Geigerov počítač (meranie rádioaktivity), poľský policajný preukaz totožnosti, gumené rukavice, oblek zabalený v taške a vojenská čiapka s odznakom ruskej červenej hviezdy. Starší z mužov tvrdil, že je bývalý šéf polície. Začali ich podozrievať zo špionáže.
Prokurátor Magnus Argus však napokon dospel k záveru, že neexistujú dostatočné dôkazy na obvinenie mužov zo špionáže. Okrem toho dodal, že nebola overená ani pravosť vojenskej čiapky s odznakom.
Pokuta do tisíc eur
Dvoch poľských turistov zadržala švédska polícia dňa 20. marca, pričom prepustení boli na druhý deň. Nelegálne fotografie objektu jadrovej elektrárne boli vyrobené cez mobil, ktorý polícia zaistila ako dôkazový materiál. Prokuratúra oboch Poliakov obvinila. Dátum súdneho konania ešte nebol stanovený, no obom turistom hrozí pokuta do 980 eur.
Miestni obyvatelia v regióne Kalmar vyjadrili na incident zmiešané reakcie. Niektorí sa obávajú potenciálneho narušenia bezpečnosti, zatiaľ čo iní sa pýtajú, či muži neboli len príliš horliví turisti so slabým úsudkom.