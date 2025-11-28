Polícia zverejnila AUTENTICKÉ video z tragickej nahánačky! Únos, zrážka s električkou a smrť

WROCLAW – V juhozápadnej časti Poľska došlo k desivému incidentu, ktorému predchádzala veľká policajná naháňačka. Vozidlo s páchateľmi spôsobilo v meste veľkú dopravnú nehodu, ktorá na niekoľko hodín paralyzovala dopravu. Obeť únosu navyše prišla o život.
V stredu 26. novembra spustili policajti v poľskom meste Wroclaw veľkú policajnú naháňačku. Cieľom bolo vozidlo s dvomi páchateľmi, ktorí mali navyše aj jedného rukojemníka. Okolo 5:00 miestneho času došlo k zrážke vozidla s električkou, píše Wroclaw.pl.
Desivé zábery z nehody
Nehoda sa odohrala na križovatke ulíc Hallera a Gajowická. Polícia dokonca poskytla verejnosti aj videozáznam. Vozidlo Volkswagen Touran striebornej farby prešlo na červenú a v plnej rýchlosti narazilo čelne do bočnej strany električky mestskej hromadnej dopravy. Podľa svedkov nehody malo ísť najmenej 80 km/h.
Náraz električku vykoľajil a ostala stáť uprostred križovatky. V električke sa v čase zrážky nenachádzali žiadni cestujúci, obidvaja páchatelia v unikajúcom VW boli hospitalizovaní.
Tragická smrť rukojemníka
Vo veľmi vážnom stave skončila osoba (34), ktorú si zobrali páchatelia ako rukojemníka. V čase nehody sa nachádzal nemenovaný muž v kufri VW. Po nehode sa ho snažili záchranári na mieste resuscitovať, no napokon musel byť transportovaný do nemocnice. Tam mu už lekári nedokázali pomôcť.
Ďalšie podrobnosti úrady ešte nezverejnili, prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.