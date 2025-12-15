Prevratná štúdia: Vedci objavili zázračnú vlastnosť horkej čokolády! Predlžuje život

LONDÝN - Čokoláda patrí k symbolom vianočného obdobia, no vedci sa na ňu tentoraz pozreli z úplne inej perspektívy. Výskum z King’s College London naznačuje, že jedna z látok obsiahnutých v horkej čokoláde môže súvisieť s nižším biologickým vekom.
Výskum sa zameral na theobromín
Tím vedcov z King’s College London skúmal účinky theobromínu, rastlinného alkaloidu prirodzene sa vyskytujúceho v kakaových bôboch a výrobkoch z kakaa, najmä v horkej čokoláde. Táto látka je už niekoľko rokov predmetom vedeckého záujmu pre možné priaznivé účinky na zdravie a dĺžku života.
Vedci zároveň upozorňujú, že theobromín je toxický pre psy a mačky, čo je známy fakt z veterinárnej medicíny.
Analýza krvi stoviek účastníkov
Do prvej fázy štúdie bolo zaradených 509 ľudí zapojených do dlhodobého britského projektu TwinsUK. Výskumníci u nich analyzovali vzorky krvi a stanovili hladinu theobromínu.
Následne tieto hodnoty porovnali s krvnými markermi biologického veku, ktoré sa používajú na odhad starnutia organizmu nezávisle od kalendárneho veku.
Výsledok ukázal, že účastníci s vyššou hladinou theobromínu mali v priemere nižší biologický vek, než by zodpovedalo ich skutočnému veku.
Potvrdenie na väčšej vzorke
Aby vedci overili, že nejde o náhodu, analyzovali rovnaké parametre aj u ďalších 1 160 osôb. Aj v tejto skupine sa potvrdil rovnaký vzťah medzi hladinou theobromínu a biologickým vekom.
Podľa autorov to posilňuje dôveryhodnosť zistení.
Vedci upozorňujú na opatrnú interpretáciu
Profesorka epigenomiky Jordana Bell zdôraznila, že výsledky nemožno chápať ako výzvu na zvýšenú konzumáciu čokolády. V oficiálnom vyhlásení uviedla: „Naša štúdia poukazuje na súvislosť medzi dôležitou zložkou horkej čokolády a dlhším, mladistvejším životom. Nehovoríme tým, že by ľudia mali jesť viac horkej čokolády, ale tento výskum nám môže pomôcť lepšie pochopiť, ako môžu bežné potraviny poskytovať náznaky o zdravšom a dlhšom živote.“
Nejde o iné zložky kakaa ani kávy
Výskumný tím sa snažil zistiť, či podobný efekt nevykazujú aj iné látky obsiahnuté v kakau alebo v káve. Analýza však ukázala, že pozorovaný jav bol špecifický pre theobromín a nedal sa pripísať iným zlúčeninám.
Otvorená otázka: interakcia s ďalšími látkami
Vedci zároveň priznávajú, že stále nie je jasné, či je pozorovaný efekt spôsobený výlučne theobromínom, alebo či zohráva úlohu jeho spolupráca s inými látkami v horkej čokoláde, napríklad s polyfenolmi, ktoré sú známe pozitívnym vplyvom na zdravie.
Na objasnenie týchto mechanizmov budú podľa autorov potrebné ďalšie výskumy.
Publikácia v odbornom časopise
Výsledky štúdie boli zverejnené v odbornom vedeckom časopise Aging-US, kde prešli recenzným procesom.