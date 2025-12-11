Opozičnej líderke Machadovej z Venezuely pomohla ujsť vláda USA

OSLO - Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová vo štvrtok uviedla, že americká vláda jej pomohla pri odchode z Venezuely do Nórska. Politička sa vo svojej rodnej krajine skrývala niekoľko mesiacov, informuje o tom agentúra AFP.
Machadová vďaka USA dorazila do Osla
„Dostali sme pomoc od vlády Spojených štátov, aby sme sa sem (do Osla) dostali,“ povedala Machadová na tlačovej konferencii pre AFP. Venezuelské úrady vyhlásili, že Machadová by sa mohla stať „utečenkou“, ak by odcestovala do Osla, aby si prevzala cenu, ktorú jej udelil výbor za „boj“ za demokraciu. Nositeľka Nobelovej ceny za mier údajne potrebovala tri dni, aby sa dostala z Venezuely do Nórska, pričom bola v prestrojení, mala na sebe parochňu a vyhýbala sa kontrolným stanovištiam.
Utiekla loďou cez Karibské more a súkromným lietadlom
Opozičná líderka utiekla z úkrytu v Caracase cez Karibské more na rybárskom člne na ostrov Curacao. Denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že americká armáda bola oboznámená s cestou, aby sa loď nestala terčom leteckých útokov. V stredu skoro ráno sa presunula súkromným lietadlom do Osla a vo štvrtok v noci sa objavila na balkóne hotela, aby pozdravila svojich priaznivcov. „Chcela by som sa... poďakovať všetkým, ktorí riskovali svoje životy, aby som tu dnes mohla byť. Jedného dňa vám o tom budem môcť povedať, pretože teraz ich určite nechcem vystaviť riziku,“ vyhlásila na tlačovej konferencii s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom.
Laureátka neprezradila, kedy sa do Venezuely vráti. „Nepoviem, kedy to bude, ani to, ako to bude,“ zdôraznila, no povedala, že chce „čo najskôr skoncovať s tyraniou a mať slobodnú Venezuelu“.