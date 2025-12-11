Sudca rozhodol! Trump musí ukončiť nasadenie Národnej gardy v Los Angeles

LOS ANGELES - Federálny sudca Charles R. Breyer v stredu nariadil vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ukončila nasadenie príslušníkov Národnej gardy zo štátu Kalifornia v meste Los Angeles a ich kontrolu opäť zverila tamojšiemu guvernérovi Gavinovi Newsomovi. Vykonanie svojho nariadenia však pozastavil do pondelka, aby dal vláde čas na podanie odvolania, informovala agentúra Reuters.
Vyslaním vojakov do Los Angeles prezident Donald Trump podľa Breyera prekročil svoje právomoci. Nestotožnil sa s jeho tvrdením, že tamojšie protesty proti imigračným úradom boli vzburou proti vláde a preto si vyžadovali prevzatie federálnej kontroly nad príslušníkmi Národnej gardy a ich nasadenie v uliciach. Breyer tiež odmietol tvrdenie, že súdy nemajú právomoc preskúmať rozhodnutie prezidenta prevziať kontrolu nad jednotkami Národnej gardy v mimoriadnych situáciách – podľa neho ide o príliš široký výklad prezidentských právomocí.
Poslali cez 4-tisíc vojakov
Trumpova administratíva v lete poslala približne 4000 vojakov Národnej gardy do Los Angeles, kde prebiehali protesty proti imigračnej politike americkej vlády. Los Angeles tak bolo prvým z niekoľkých miest vedených opozičnými demokratmi, kam Trump napriek nesúhlasu miestnych úradov vyslal jednotky Národnej gardy. Ďalšími boli Chicago, Washington, Memphis a Portland. Podľa súdneho dokumentu sa v Los Angeles v súčasnosti nachádza iba približne 100 príslušníkov kalifornskej Národnej gardy pod federálnou kontrolou.
Sudca Breyer rozhodol na základe žaloby podanej demokratickým kalifornským guvernérom Gavinom Newsomom, prominentným kritikom Trumpa, ktorý žiadal, aby súd zablokoval augustové nariadenie vlády o prevzatí federálnej kontroly nad 300 vojakmi kalifornskej Národnej gardy do 2. februára 2026. Jednotky Národnej gardy sú súčasťou ozbrojených síl USA, no spadajú pod kontrolu jednotlivých federálnych štátov. Za určitých okolností však môže kontrolu nad nimi prevziať federálna vláda, čo sa stalo prvýkrát od roku 1965. Hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová vo vyhlásení vydanom po rozhodnutí sudcu uviedla, že Trump má zákonnú právomoc nasadiť vojakov v reakcii na „násilné nepokoje“ a že vláda v tomto spore nakoniec zvíťazí.