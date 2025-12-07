Turecký prezident Erdogan v telefonáte vyzval Madura na pokračovanie otvoreného dialógu s USA

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu telefonoval so svojím venezuelským náprotivkom Nicolásom Madurom a vyzval ho, aby „udržiaval otvorený dialóg“ s Washingtonom napriek rastúcim obavám z vojenskej akcie USA. Informuje o tom agentúra AFP.
„Je dôležité udržať otvorené kanály dialógu medzi USA a Venezuelou,“ povedal mu Erdogan podľa vyhlásenia svojej kancelárie na sieti X a vyjadril nádej, že „napätie sa čo najskôr zmierni“. Erdogan uviedol, že Turecko pozorne sleduje vývoj v regióne a verí, že „problémy sa dajú vyriešiť prostredníctvom dialógu“.
Maduro v stredu informoval, že pred desiatimi dňami mal s Trumpom „úctivý až srdečný“ telefonický rozhovor. Trump potvrdil telefonát s venezuelským prezidentom ešte minulú nedeľu bez toho, aby poskytol podrobnosti. Neoficiálne správy amerických médií tvrdia, že prezidenti diskutovali aj o možnom stretnutí alebo prípadnom vývoji, pokiaľ by Maduro odstúpil.
Spojené štáty od augusta nasadili do Karibiku flotilu vojnových lodí vrátane najväčšej lietadlovej lode na svete USS Gerald R. Ford. Pod zámienkou boja proti pašeráctvu drog odvtedy zaútočili na najmenej 22 plavidiel a zabili pri tom 83 ľudí. Maduro tvrdí, že cieľom tejto operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy. Trumpova administratíva Madura viní z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý 24. novembra označila za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísala odmenu 50 miliónov dolárov.