Protivládne protesty sa v Bulharsku konali za účasti tisícov ľudí

SOFIA - Pred budovou bulharského parlamentu v Sofii sa v stredu podvečer zhromaždili desaťtisíce ľudí, ktoré žiadali demisiu vlády a posilnenie boja proti korupcii, informovala agentúra AFP. Takéto protesty sa v stredu konali aj v iných bulharských mestách.
Zhromaždenie v v Sofii zorganizovala prozápadná opozičná centristická koalícia Pokračujeme v zmene - Demokratické Bulharsko (PP-DB). Jeden z jeho účastníkov, 45-ročný inžinier Martin Nedkov, pre AFP uviedol, že na protest si ako masku zobral prasací rypák „pretože symbolizuje chliev, ktorým sa štát stal.“ Dodal, že dúfa v zmenu. Predavačka Gergana Gelková (24) sa podľa vlastných slov k protestu pridala, pretože všadeprítomná korupcia sa stala „neznesiteľnou“. „Väčšina mojich priateľov už v Bulharsku nežije a nevráti sa. Chcem, aby našu krajinu viedli mladí, kompetentní a vzdelaní ľudia,“ povedala pre AFP.
Vláda stiahla svoj návrh rozpočtu
V posledných týždňoch Bulharsko zachvátila vlna protestov proti kontroverznému návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý demonštranti označili za pokus zakryť bujnejúcu korupciu. Keďže Bulharsko 1. januára vstupuje do eurozóny, bude mať prvý rozpočet v eurách. „Bulhari nedôverujú svojim inštitúciám a lídrom. V posledných mesiacoch sa k tomu pridali obavy z cien,“ povedala pre AFP Boriana Dimitrovová, riaditeľka prieskumnej agentúry Alpha Research. Uviedla, že spor okolo rozpočtu zhustil a zviditeľnil nahromadený hnev voči rozsiahlej korupcii tým, že „tento dnes už všedný problém pretavil do podoby, ktorú ľudia jasne chápu“.
Pod tlakom protestov vláda začiatkom decembra stiahla svoj návrh rozpočtu, ktorý obsahoval nepopulárne opatrenia, ako napríklad zvýšenie sociálnych odvodov. Na začiatku tohto týždňa bol predložený parlamentu nový návrh. Minulý týždeň prezident Rumen Radev vyjadril podporu protestujúcim a vyzval vládu, aby odstúpila a umožnila predčasné voľby. Radev v máji navrhol usporiadať referendum o zavedení eura. Spolu s Maďarskom a Rumunskom patrí Bulharsko medzi najhoršie hodnotené krajiny EÚ v rebríčku vnímania korupcie Transparency International. Táto balkánska krajina po masových protikorupčných protestoch v roku 2020 proti vláde trojnásobného premiéra Bojka Borisova zažila už sedmoro predčasných volieb. Borisovova konzervatívna strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vyhrala aj posledné, vlaňajšie, parlamentné voľby a vytvorila súčasnú koaličnú vládu.