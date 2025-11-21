AKTUÁLNE Tragédia počas leteckej šou: Zrútila sa bojová stíhačka, desivé zábery

DUBAJ – Počas leteckej šou pre širokú verejnosť sa odohralo na oblohe veľké nešťastie. Jedna zo stíhačiek začala náhle klesať tvrdo havarovala. Hneď po kontakte so zemou nasledoval výbuch. Sociálnymi sieťami koluje video tejto havárie.
V Dubaji sa v piatok 21, novembra konali letecké dni "Dubai Airshow 2025". Pri tejto príležitosti sa na oblohe pred očami širokej verejnosti objavila aj bojová stíhačka indického letectva. Model HAI LCA Tejas však po chvíli začal nečakane padať k zemi.
K incidentu malo dôjsť podľa AP o 14:10 miestneho času (krátko po 11:00 SEČ). Stíhačka začala veľmi rýchlo klesať a padla na zem. Následne bolo vidieť veľký výbuch a čierny dym. Po havárii zazneli takmer okamžite sirény.
V súčasnej dobe nie je jasné, či sa pilot indickej stíhačky stihol včas katapultovať. Z miesta nehody neboli v doterajšom priebehu hlásené žiadne obete ani zranenia. Príčina havárie sa naďalej vyšetruje.
Posilnenie indickej obrany
Tejas je indické stíhacie lietadlo, ktoré vyrába štátna spoločnosť Hindustan Aeronautics Limited. Očakáva sa, že táto pomerne ľahká jednomotorová stíhačka posilní oslabenú indickú stíhaciu flotilu pred rivalom Pakistanom a narastajúcim vplyvom Číny v juhovýchodnej časti Ázie.