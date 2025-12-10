TVRDÝ odkaz Ukrajiny smerom k Putinovi: Nie sme na vianočných trhoch, dostanete akurát tak figu borovú!

NEW YORK – Zasadnutie na pôde OSN v New Yorku sa nieslo v ťažkej atmosfére. Jedným z hlavných bodov bola aj situácia na vojnou zmietanej Ukrajine. Svetoví lídri Trump a Putin sú naďalej priklonení k mierovú plánu, ktorý vyšiel z dielne Bieleho domu. Ukrajina stále namieta, pričom jej zástupca odkázal Kremľu tvrdé slová.
Počas zasadnutia Rady bezpečnosti OSN, ktoré sa konalo v utorok 9. decembra, vystúpil aj zástupca Ukrajiny pri OSN Andrij Melnyk. Jeho slová jasne dokazujú, že Ukrajina nesúhlasí s mierovým plánom, ktorý len prednedávnom predstavil americký prezident Donald Trump.
Podľa dohody v mierovej zmluve by Rusi okrem iných výhod získali aj veľké územie Ukrajiny. S takýmito podmienkami nesúhlasí prezident Volodymyr Zelenskyj ani jeho najbližší spolupracovníci.
EURÓPSKA mierová dohoda pre Ukrajinu: TOTÁLNY rozpor s Trumpovým návrhom! Škrty aj pre Putina
Ukrajina so severenitou neobchoduje
Zástupca Melnyk to na pôde OSN povedal veľmi jasne: "Nie sme na vianočných trhoch, ani na nechválne známom Čerkizovskom jarmoku. Rusko chce, aby Ukrajina kapitulovala. My neobchodujeme so svojou suverenitou," povedal.
Ako informujú Novinky, Čerkizovský trh bolo obrovské trhovisko uprostred Moskvy, ktoré sa preslávilo v 90. rokoch minulého storočia. Organizovaný zločin, korupcia s políciou, pašovanie či predaj falzifikátov tu boli na dennej báze. Pre veľké razie ho ruské úrady napokon v roku 2009 uzavreli.
"Tu je moja odpoveď: Dostanete akurát tak figu borovú, a nie Ukrajinu."
Rada bezpečnosti OSN riešila na zasadnutí ostreľovanie ukrajinského civilného obyvateľstva a infraštruktúry ruskými vojakmi. V správa od Úradu OSN pre ľudské práva sa uvádza, že medzi júnom a novembrom 2025 sa počet civilných obetí na Ukrajine zvýšil na fronte aj v obydlených mestských oblastiach.