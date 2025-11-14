Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

VEĽKÉ letecké nešťastie: V Chorvátsku sa ZRÚTILO turecké lietadlo, jeho pilot zahynul! NOVÉ detaily o havárii

Turecké hasičské lietadlo AT802 sa vo včerajších hodinách zrútilo v Chorvátsko pri Senje. Pilot neprežil. AKTUALIZOVANÉ
Turecké hasičské lietadlo AT802 sa vo včerajších hodinách zrútilo v Chorvátsko pri Senje. Pilot neprežil. (Zdroj: X/Fahad Naim)
ZÁHREB - Turecké hasiace lietadlo vo štvrtok havarovalo v Chorvátsku a jeho pilot prišiel o život. Tragickú udalosť neskôr potvrdil aj minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli.

Totožnosť pilota odhalená

09:10 Generálny riaditeľ Lesníckeho riaditeľstva Bekir Karacabey potvrdil totožnosť zosnulého pilota."Pri pátracej a záchrannej operácii vedenej Chorvátskym strediskom riadenia letovej prevádzky (ATC) sa podarilo identifikovať zosnulého. Bol ním náš pilot Hasan Bahar. Vyjadrujem úprimnú sústrasť smútiacej rodine aj našej organizácii," uviedol Karacabey v príspevku na sociálnych sieťach.

Jednu haváriu predtým prežil 

Podľa tureckých médií pilot Hasan Bahar už prežil haváriu lietadla koncom leta tohto roku. Dňa 29. augusta padol s lietadlom v okrese Yatagan v Mugle. Stroj po páse začal horieť, ale Bahara sa podarilo vytiahnuť z trosiek včas. 

09:05 Záchranné tímy našli trosky nezvestného lietadla. "Vrak hasičského lietadla Generálneho riaditeľstva lesného hospodárstva (OGM), s ktorým sme počas včerajších hodín stratili kontakt, bol nájdený neďaleko mesta Senj v Chorvátsku. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a blízkym nášho pilota, ktorý pri tejto vážnej nehode zahynul. Nech odpočíva v pokoji. Vyjadruje úprimnú sústrasť celej našej lesníckej organizácii," povedal minister Yumakli.

K incidentu došlo, keď dve turecké lietadlá AT802 leteli späť do Turecka, avšak stratili kontakt s riadiacou vežou. Jednému zo strojov sa podarilo pristáť na chorvátskom letisku, druhé lietadlo havarovalo, napísal na platforme X turecký minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli. Vrak zrúteného lietadla sa podľa neho našiel neďaleko mesta Senj na západnom pobreží Chorvátska.

Nepriaznivé počasie

Ministerstvo v príspevku na X ozrejmilo, že obe lietadlá ešte v stredu ráno odleteli z Turecka (Canakkale) na údržbu do chorvátskej metropoly Záhreb, ale zlé počasie ich prinútilo zostať cez noc na letisku v Rijeke na západe krajiny.  

Do Záhrebu napokon odleteli vo štvrtok o 17.38 h SEČ, no museli sa vrátiť. "Keď sa otáčali späť, jedno lietadlo pristálo na letisku v Rijeke, ale rádiový kontakt s druhým sa o 18.25 h náhle prerušil," spresnilo ministerstvo.

Spustené vyšetrovanie 

K nehode sa vyjadrila aj Chorvátska agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave. "Dňa 13. novembra 2025 okolo 16:53 miestneho času bola v blízkosti Krivého Putu nahlásená havária lietadla Air Tractor AT 802 s registračnou značkou OR 2025. Lietadlo letelo po okružnej trase z letiska Rijeka do Záhrebu a späť."

Agentúra pre vyšetrovanie nehôd v leteckej, námornej a železničnej doprave bola zo strany OKC-MUP o udalosti informovaná bezprostredne po jej vzniku a v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ č. 996/2010 bolo spustené vyšetrovanie.

Len niekoľko hodín pred najnovšou haváriou Turecko repatriovalo telá 20 vojakov, ktorí v utorok zahynuli pri páde tureckého vojenského nákladného lietadla v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, pripomenula AFP.

