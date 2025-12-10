Žena, ktorá vyskočila z okna nemocnice, žiada tučné odškodné: Ústavný súd jej dal zelenú!

BRATISLAVA – Prípad pacientky, ktorá sa počas hospitalizácie v českom Broumove pokúsila o samovraždu skokom z okna, sa bude opäť otvárať. Ústavný súd ČR zrušil všetky doterajšie rozhodnutia, ktoré jej nárok na viac ako päť miliónov korún odmietali. Podľa súdu mala nemocnica pri pacientke s duševným ochorením prijať účinnejšie preventívne opatrenia.
Žena zažalovala Oblastnú nemocnicu Náchod, pod ktorú patrí interné oddelenie v Broumove, kde bola hospitalizovaná. Za ťažkú ujmu na zdraví po páde z okna žiada viac ako päť miliónov českých korún. Doterajšie rozsudky okresného, krajského aj Najvyššieho súdu jej nárok zamietli s tým, že nemocnica vraj postupovala správne. Ústavní sudcovia však situáciu vidia inak.
"Ak zdravotnícke zariadenie vie alebo má vedieť o skutočnom a bezprostrednom riziku, že sa jednotlivec hospitalizovaný v súvislosti so svojím duševným ochorením pokúsi o samovraždu, je povinné prijať rozumné preventívne opatrenia, aby takémuto pokusu predišlo," píše sa v náleze Ústavného súdu. ÚS upozorňuje, že pacientku nevyšetril psychiater ani psychológ. Nemocnica sa podľa neho nemala spoliehať len na hodnotenie internistov a personálu, že žena už samovražedné úmysly nemá.
Pokus o samovraždu
K udalosti došlo v roku 2015. Ženu pôvodne prijali na interné oddelenie po tom, čo užila väčšie množstvo lieku, ktorý bežne brala kvôli svojmu duševnému ochoreniu. Pri prijatí poprela, že by išlo o pokus o samovraždu, a podľa zdravotníkov neprejavovala ďalšie rizikové správanie. Po niekoľkých dňoch však v noci vyskočila z okna nemocnice. Utrpela závažné zranenia, pre ktoré sa rozhodla nemocnicu žalovať.
Rozhodnutie nebolo jednomyseľné. Sudca Josef Fiala zaujal odlišné stanovisko a navrhoval sťažnosť odmietnuť, pričom sa odvolával na znalecké posudky potvrdzujúce správnosť postupu lekárov. V senáte ho však prehlasovali sudcovia Josef Baxa a Veronika Křesťanová. Prípad sa tak vracia na začiatok a súdy budú musieť zohľadniť nový právny názor Ústavného súdu.