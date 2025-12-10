Tokio vyslalo stíhačky, aby sledovali ruské a čínske stroje vykonávajúce hliadky

TOKIO - Japonsko v utorok vyslalo stíhačky, aby sledovali 11 ruských a čínskych vojenských lietadiel vykonávajúcich spoločné hliadky okolo súostrovia. S odvolaním sa na japonské ministerstvo obrany to dnes napísala agentúra Reuters. Ruské a čínske lietadlá v ten istý deň narušili aj juhokórejský vzdušný priestor.
Spoločný let bombardérov pri Taiwane
Dva ruské strategické bombardéry Tu-95 schopné niesť jadrové zbrane leteli z Japonského mora juhovýchodným smerom k Východočínskemu moru. Tam sa stretli s dvoma čínskymi bombardérmi H-6 a vykonali spoločný diaľkový let v Tichom oceáne. Štyri čínske stíhačky J-16 sa potom pripojili k bombardérom, ktoré leteli späť medzi japonskými ostrovmi Okinawa a Miako, uviedlo ministerstvo. Prieliv medzi oboma ostrovmi, ktoré sa nachádzajú východne od Taiwanu, sa klasifikuje ako medzinárodné vody.
Japonsko podľa rezortu tiež zaznamenalo súbežnú aktivitu ruských vzdušných síl v Japonskom mori, ktoré sa skladali z jedného lietadla včasného varovania A-50 a dvoch stíhačiek Su-30. Ruské spravodajské agentúry s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany uviedli, že spoločný let Ruska a Číny pri Japonsku trval osem hodín.
"Spoločné operácie Ruska a Číny boli zjavne zamýšľané ako demonštrácia sily proti našej krajine, čo je vážny dôvod na obavy o našu národnú bezpečnosť. Japonské stíhačky prísne dodržiavali opatrenia pre identifikáciu vzdušnej obrany," uviedol dnes japonský minister obrany Šindžiró Koizumi.
Taiwan kritizuje čínske cvičenie ako hrozbu mieru
Čínske vojenské cvičenie pri Japonsku dnes ako "veľmi nevhodné správanie" označil taiwanský prezident Laj Čching-te a uviedol, že jeho krajina je proti použitiu sily alebo nátlaku na narušenie mieru v regióne. Čína má tiež zodpovednosť za podporu mieru, dodal podľa Reuters Laj.
Kórea hlási vniknutie lietadiel do KADIZ
Médiá v Južnej Kórei v utorok informovali o tom, že do jej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ) krátko vletelo 11 ruských a čínskych lietadiel, podľa niektorých išlo o sedem ruských a dva čínske stroje. Vojenské lietadlá preleteli nad Východočínskym morom a západným Pacifikom.
Zvýšená vojenská aktivita v blízkosti Japonska nasleduje po výrokoch japonskej premiérky Sanae Takaičiovej. Tá minulý mesiac povedala, že čínsky vojenský útok na Taiwan by mohol predstavovať situáciu ohrozujúcu prežitie Japonska, v ktorej by Tokio mohlo uplatniť právo na kolektívnu sebaobranu na základe zákona z roku 2015. To vyvolalo nevôľu zo strany Pekingu a viedlo k výraznému ochladeniu vzájomných vzťahov.