Krajinu zasiahla SUPERCHRÍPKA! Zmutovaný kmeň spôsobil krízu: Povinné rúška a REKORDNÉ hospitalizácie

LONDYN - Zdravotnícky systém vo Veľkej Británii (NHS) čelí v tejto zime „historickej kríze“. Zmutovaný kmeň chrípky H3N2 spôsobil rekordné hospitalizácie, začiatok sezóny prišiel nezvyčajne skoro a zdravotníci žiadajú Britov, aby opäť nosili rúška. Situáciu zhoršujú aj blížiace sa štrajky lekárov.
Britské zdravotníctvo zažíva podľa odborníkov najťažšiu chrípkovú sezónu za posledné roky. Nemocnice hlásia desaťnásobne viac pacientov s chrípkou než vlani, pričom dominuje mutovaný kmeň A(H3N2), označovaný aj ako „superchrípka“. Tento vírus je infekčnejší, spôsobuje závažnejší priebeh a ľudí robí zraniteľnejšími voči ďalším respiračným infekciám. Informuje o tom portál Daily Mail.
Najrýchlejšie sa šíri medzi školákmi vo veku 5 až 14 rokov. Chrípková sezóna začala výrazne skôr než zvyčajne a odborníci varujú pred „bezprecedentnou vlnou“ infekcií. Len minulý týždeň bolo v Anglicku denne hospitalizovaných v priemere 1 717 pacientov s chrípkou, čo je najviac pre toto obdobie od pandémie. Prípady rastú aj v Škótsku, kde sa ich počet za týždeň viac než zdvojnásobil.
Virológovia označujú aktuálnu situáciu za mimoriadnu. „H3 je vždy agresívnejší vírus,“ uviedla profesorka Nicola Lewis z Francis Crick Institute. Odborníci preto vyzývajú na návrat k noseniu rúšok v preplnených či zle vetraných priestoroch, najmä pre seniorov, rizikové skupiny a ich blízkych. Mnohé nemocnice už zaviedli povinné nosenie rúšok vo vybraných oddeleniach, vrátane Londýna, Oxfordu či Lincolnshiru. Podľa zdravotníkov môžu rúška obmedziť šírenie chrípky, Covidu či ľudského respiračného syncyciálneho vírusu (RSV) a zároveň chrániť aj samotného nositeľa.
Štrajky lekárov, dlhé čakacie doby a nedostatok personálu
NHS však čelí dvojitej záťaži: prudkému nárastu pacientov aj blížiacim sa päťdňovým štrajkom rezidentných lekárov. Šéf NHS Sir Jim Mackey varoval, že nemocnice môžu byť pod tlakom „ako počas Covidu“, a kritizoval, že štrajky prídu v najhoršej možnej chvíli.
Zdravotníci zároveň apelujú na očkovanie. Vakcína je dostupná pre seniorov, rizikové skupiny, tehotné ženy, deti, zdravotníkov a opatrovateľov. Odborníci upozorňujú, že na vytvorenie imunity sú potrebné približne dva týždne.
Okrem chrípky sa zdravotný systém potýka aj s pretrvávajúcimi problémami: dlhými čakacími dobami na urgente či nedostatkom personálu, ktorý prehlbuje pokles medzinárodných sestier prichádzajúcich do NHS.
Jedna pozitívna správa však predsa len prichádza – hospitalizácie s norovírusom a Covid-19 sú nižšie než v minulých rokoch. Záťaž nemocníc to však zatiaľ výrazne neodľahčuje, keďže „superchrípka“ pokračuje v rýchlom šírení naprieč krajinou.