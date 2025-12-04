Izrael reaguje útokmi na jih Libanonu: Hizballáh je v ohrození

BEJRÚT - Izrael vydal vo štvrtok evakuačný príkaz pre juh Libanonu a následne zaútočil na lokality, ktoré sú podľa neho súčasťou vojenskej infraštruktúry militantného hnutia Hizballáh. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Izraelské vojenské lietadlá zaútočili na mesto Mahrúna“ a ďalší úder sa zacielil na dom v obci Džba‘a, uviedla libanonská štátna tlačová agentúra NNA. Izraelská armáda oznámila, že „spustila údery na teroristické ciele Hizballáhu na juhu Libanonu“. Reagovala údajne na pokusy hnutia o obnovenie svojich aktivít v tejto oblasti, uviedol jej hovorca. K útokom došlo iba deň po tom, čo Izrael a Libanon viedli prvé priame rokovania v rámci monitorovania prímeria. Zúčastnila sa na nich aj osobitná vyslankyňa USA pre Libanon Morgan Ortagusová.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua popísala atmosféru rokovaní ako „pozitívnu“, no zdôraznila potrebu odzbrojenia Hizballáhu bez ohľadu na pokrok v oblasti hospodárskej spolupráce krajín. Od novembra 2024 platí v Libanone prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom, hoci Izrael naďalej útočí na ciele spojené s Hizballáhom na libanonskom území.