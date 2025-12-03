Z Putinových slov ide hrôza: Ak chce Európa vojnu, sme pripravení! Rusko vás zničí

MOSKVA - Vladimir Putin opäť vyvolal napätie, keď vyhlásil, že prípadná európska vojna proti Rusku by skončila tak rýchlo, že Moskva by už nemala s kým rokovať. Tvrdí to ruský portál Lenta, ktorý jeho slová zverejnil.
Hrozba: „Nebude s kým hovoriť“
Podľa ruského servera Lenta ruský prezident upozornil, že ak by európske štáty „náhle“ spustili vojenský konflikt proti Rusku, následky by boli okamžité a fatálne. Putin vyhlásil, že situácia by sa vyvinula tak rýchlo, že „nebolo by s kým rokovať“.
Agentúra Reuters, ktorá jeho slová interpretovala, dodala, že ruský líder tým v podstate hovorí o rýchlom zničení európskych protivníkov.
Paradoxom však je, že Európa žiadny útok na Rusko nechystá a politickí lídri opakovane zdôrazňujú, že cieľom je predísť eskalácii, nie ju vyvolať.
Reakcia na vyjadrenia Budapešti
Putin tieto slová vyriekol počas rozhovoru s novinármi, keď reagoval na výrok maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa. Ten nedávno tvrdil, že Európa sa pripravuje na vojnu s Ruskom — tvrdenie, ktoré európske vlády odmietli.
„Špeciálna operácia“ podľa Kremľa nie je skutočná vojna
Ruský prezident tiež naznačil, že jeho armáda na Ukrajine vraj nevyužíva plný potenciál. Tvrdil, že Rusko postupuje „chirurgicky“ a že v prípade priameho stretu s európskymi štátmi by priebeh vyzeral úplne inak.
Reuters pripomenul, že tieto slová kontrastujú s realitou: Kremeľ nebol schopný poraziť Ukrajinu ani po štyroch rokoch bojov — hoci pôvodne označil inváziu za „trojdňovú operáciu“.
Európa vojnu nechce, ale scenár po ukrajinskej porážke je hrozivý
Európske štáty aj ukrajinské vedenie opakovane zdôrazňujú, že cieľom je vyhnúť sa priamemu konfliktu s Ruskom. Zároveň však upozorňujú, že ak by Moskva uspela na Ukrajine, mohla by sa do niekoľkých rokov pokúsiť o útok na členský štát NATO.
Hrozby ako súčasť kremeľského slovníka
Podobné vyhrážky voči Európe sa v ruskom informačnom priestore objavujú pravidelne. Štátna televízia dlhodobo pracuje s obrazom možných úderov na západné krajiny — často v extrémnych a propagandistických scenároch.
V posledných mesiacoch sa objavili napríklad výroky o „radioaktívnej tsunami“, ktorá mala zasiahnuť Spojené kráľovstvo, alebo o plánovaných úderoch na Paríž a Berlín, čo ruskí propagandisti prezentovali ako hypotetické „lekcie“ pre európske metropoly.