Unikol Trumpov tajný mierový plán! Kyjev by musel Moskve ustúpiť, Rusko späť v G8?

WASHINGTON - Návrh 28-bodového mierového plánu, ktorý podporil americký prezident Donald Trump, by od Kyjeva vyžadoval územné a bezpečnostné ústupky Moskve, zatiaľ čo Rusko by bolo opäť prijaté do skupiny G8 a došlo by k zmierneniu sankcií uvalených na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a minister zahraničných vecí USA Marco Rubio na pláne „v tichosti“ pracovali približne mesiac, uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že podľa očakávania bude o pláne s Trumpom bude diskutovať „v najbližších dňoch“.
Podrobnosti 28-bodového plánu, ktorý preskúmala agentúra AFP:
1. Zvrchovanosť Ukrajiny bude potvrdená.
2. Medzi Ruskom, Ukrajinou a Európou bude uzavretá komplexná dohoda o neútočení. Všetky nejasnosti za uplynulých 30 rokov budú považované za vyriešené.
3. Bude sa očakávať, že Rusko nenapadne susedné krajiny a NATO sa nebude ďalej rozširovať.
4. Medzi Ruskom a NATO sa uskutoční dialóg sprostredkovaný Spojenými štátmi s cieľom vyriešiť všetky bezpečnostné otázky a vytvoriť podmienky pre deeskaláciu.
5. Ukrajina dostane spoľahlivé bezpečnostné záruky.
6. Rozsah ukrajinských ozbrojených síl bude obmedzený na 600.000 príslušníkov.
7. Ukrajina bude súhlasiť so zakotvením vo svojej ústave, že nevstúpi do NATO, a NATO bude súhlasiť so zahrnutím do svojich stanov, že Ukrajina nebude v budúcnosti do radov Aliancie prijatá.
8. NATO bude súhlasiť, že nerozmiestni svoje jednotky na Ukrajine.
9. Európske stíhačky budú rozmiestnené v Poľsku.
10. USA dostanú kompenzáciu za bezpečnostnú záruku. Ak Ukrajina napadne Rusko, záruka zanikne. Ak Rusko napadne Ukrajinu, okrem rozhodnej koordinovanej vojenskej odpovede budú znova zavedené všetky globálne sankcie, uznanie nového územia a všetky ostatné benefity tejto dohody budú odvolané. Ak Ukrajina bezdôvodne odpáli raketu na Moskvu alebo Petrohrad, bezpečnostná záruka sa bude považovaná za neplatnú.
11. Ukrajina bude oprávnená na členstvo v EÚ a získa krátkodobý preferenčný prístup na európsky trh počas posudzovania tejto otázky.
12. Silný globálny balík na obnovu Ukrajiny vrátane vytvorenia Fondu rozvoja Ukrajiny, rekonštrukcie plynárenskej infraštruktúry, rehabilitácie oblastí zasiahnutých vojnou, rozvoj novej infraštruktúry a obnovenie ťažby minerálov a prírodných zdrojov, všetko s osobitným finančným balíkom vypracovaným Svetovou bankou.
13. Rusko bude znova integrované do globálnej ekonomiky vrátane diskusií o zrušení sankcií, návrate do skupiny G8 a uzavretí dlhodobej dohody o hospodárskej spolupráci so Spojenými štátmi.
14. Sto miliárd dolárov zmrazených ruských aktív bude investovaných do úsilia obnovy a investície na Ukrajine vedeného USA, pričom USA získajú 50 percent ziskov z tohto projektu. Európa pridá 100 miliárd dolárov na zvýšenie objemu investícií dostupných na obnovu Ukrajiny. Zmrazené európske fondy budú odblokované a zvyšok zmrazených ruských fondov bude investovaný do samostatného investičného nástroja USA-Rusko.
15. Bude zriadená spoločná americko-ruská pracovná skupina pre bezpečnostné otázky s cieľom podporovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení tejto dohody.
16. Rusko zakotví politiku neútočenia voči Európe a Ukrajine vo svojom právnom poriadku.
17. Spojené štáty a Rusko sa dohodnú na predĺžení platnosti zmlúv o nešírení jadrových zbraní vrátane zmluvy START I.
18. Ukrajina súhlasí, že bude štátom bez jadrových zbraní v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní.
19. Záporožská jadrová elektráreň bude spustená pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a vyrobená elektrina bude rovnomerne rozdelená medzi Rusko a Ukrajinu.
20. Obe krajiny sa zaväzujú realizovať vzdelávacie programy v školách a spoločnosti zamerané na podporu porozumenia a tolerancie.
21. Krym, Luhanská a Donecká oblasť budú uznané ako de facto ruské územie vrátane uznania zo strany Spojených štátov. Chersonská a Záporožská oblasť budú zmrazené pozdĺž frontovej línie, čo bude znamenať de facto uznanie pozdĺž tejto frontovej línie. Rusko sa vzdá iných dohodnutých území, ktoré kontroluje mimo týchto piatich oblastí. Ukrajinské sily sa stiahnu z časti Doneckej oblasti, ktorú v súčasnosti kontrolujú, ktorá budú potom využitá na vytvorenie nárazníkovej zóny.
22. Po dohode o budúcom usporiadaní územia sa Ruská federácia aj Ukrajina zaväzujú nemeniť toto usporiadanie silou. Žiadne bezpečnostné záruky nebudú platiť v prípade porušenia tohto záväzku.
23. Rusko nebude Ukrajine brániť vo využívaní rieky Dneper na komerčné aktivity a budú dosiahnuté dohody o voľnej preprave obilia cez Čierne more.
24. Bude zriadený humanitárny výbor na riešenie výmeny zajatcov, návratu ostatkov, návratu rukojemníkov a zadržaných civilistov a bude implementovaný program opätovného zjednotenia rodín.
25. Ukrajina do 100 dní usporiada voľby.
26. Všetky strany zapojené do tohto konfliktu dostanú plnú amnestiu za svoje činy počas tejto vojny a súhlasia, že v budúcnosti nebudú vznášať žiadne nároky ani podávať žiadne sťažnosti.
27. Táto dohoda bude právne záväzná. Mierová rada vedená prezidentom USA Donaldom Trumpom bude monitorovať a garantovať jej implementáciu. Za porušenia budú uvalené sankcie.
28. Akonáhle všetky strany súhlasia s týmto memorandom, prímerie nadobudne platnosť okamžite po tom, čo sa obe strany stiahnu na dohodnuté body a začnú realizovať dohodu.