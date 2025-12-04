Pohľad na Epsteinov ostrov: Kongresmani zverejnili znepokojivé fotky! TU zneužíval maloleté dievčatá

WASHINGTON - Americkí demokrati zverejnili doteraz nezverejnené fotografie a videá z domu Jeffreyho Epsteina na jeho súkromnom karibskom ostrove. Snímky ukazujú interiér budovy, v ktorej podľa obvinení sexuálne zneužíval maloleté dievčatá. Materiál poskytli úrady z Amerických Panenských ostrovov.
Zverejnené zábery z domu, kde mali zneužívania prebiehať
Skupina demokratických kongresmanov tento týždeň zverejnila sériu fotografií a videí z Epsteinovho sídla na ostrove Little Saint James.
Ako uvádza BBC a The New York Times, ide o desiatky detailov – od záberov na exteriér rezidencie, cez luxusný bazén, priestranné kúpeľne a spálne, až po wellness miestnosti a pracovňu.
Na jednej zo snímok je vidieť tabuľu pokrytú slovami ako „moc“ či „klam“, napísanými neznámou osobou. Celý materiál pôsobí podľa kongresmanov „hlboko znepokojivo“.
Zubárske kreslo aj masky na stenách
Jedna z najdiskutovanejších fotografií zachytáva miestnosť so zubárskym kreslom. Steny sú pokryté desiatkami masiek mužských tvárí, čo podľa kongresmana Roberta Garciu dokresľuje „temnú atmosféru“ Epsteinovho života.
Garcia uviedol, že materiál bol sprístupnený, aby sa vyšetrovaniu poskytla čo najväčšia transparentnosť. Kongresový výbor získal celkovo 10 fotografií a štyri videá.
Prezident Donald Trump 19. novembra podpísal zákon, ktorý nariaďuje zverejnenie vládnych spisov o zosnulom odsúdenom sexuálnom delikvente – čo predstavuje významný zlom v mesiacoch trvajúcom boji o tieto dokumenty.
Materiály pochádzajú z vyšetrovania na Amerických Panenských ostrovoch
Dokumenty poskytli miestne úrady na žiadosť výboru pre dohľad. Tento archív však nie je totožný so spismi ministerstva spravodlivosti, ktorých zverejnenie nariaďuje nový zákon podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom v novembri po tlaku oboch strán.
K zverejneniu však dochádza v čase, keď je Trumpova administratíva naďalej pod tlakom, aby zverejnila širší súbor dokumentov, ktoré uchováva americké ministerstvo spravodlivosti. Garcia vo svojom vyhlásení uviedol, že „je načase, aby prezident Trump zverejnil všetky súbory, a to teraz“.
Zákon však obsahuje kľúčové výnimky – ministerstvo spravodlivosti nemusí zverejniť materiály, ktoré súvisia s prebiehajúcimi vyšetrovaniami. Mnohé dokumenty tak môžu zostať v utajení.
Epstein: od učiteľa matematiky k miliardárskemu predátorovi
Predtým, než sa stal jednou z najväčších postáv sexuálnych škandálov v USA, Epstein pracoval ako učiteľ matematiky.
V 80. rokoch v New Yorku prerazil do sveta financí, získal bohatých klientov a vybudoval si povesť muža s obrovským vplyvom. Organizoval honosné večierky a vozil prominentov vlastným lietadlom.
V roku 2005 ho rodičia 14-ročného dievčaťa obvinili, že ich dcéru zneužil vo svojom dome v Palm Beach.
Vyhol sa federálnemu stíhaniu a dostal 18 mesiacov väzenia, pričom už v roku 2008 bol zaradený na zoznam sexuálnych delikventov.
Pád impéria a smrť v cele
V roku 2019 bol opäť zatknutý – tentoraz pre podozrenie zo zriadenia rozsiahlej siete zneužívania maloletých.
Po tom, čo mu súd zamietol prepustenie na kauciu, zostal vo väzbe v New Yorku. O niekoľko mesiacov neskôr bol nájdený mŕtvy vo svojej cele.
Prípad vyvolal v USA šok a množstvo otázok, keďže Epstein mal prepojenia na desiatky prominentov.
Trumpov výrok z roku 2002 opäť koluje
V článkoch sa opäť pripomína aj starší výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa pre magazín New York z roku 2002:
„Jeffa poznám 15 rokov. Je to skvelý chlap. Je s ním veľká zábava. Hovorí sa, že má rád krásne ženy, rovnako ako ja — a mnohé sú dosť mladé.“
Trump dnes popiera, že by mal čokoľvek spoločné s Epsteinovými trestnými činmi.