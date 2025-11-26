Danko rešpektuje Ficovo rozhodnutie: S Lajčákom však na Úrad vlády nevkročí

BRATISLAVA - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko rešpektuje rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ponechať si bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v zbore svojich poradcov. Danko to uviedol vo videu na sociálnej sieti. Naďalej však trvá na svojom postoji, že si nevie predstaviť vstúpiť na Úrad vlády (ÚV) SR, pokiaľ bude Lajčák na poste poradcu predsedu vlády.
„Koaličná rada sa môže konať aj inde, ako je úrad vlády. Ja na úrad vlády nepôjdem,“ vyhlásil Danko. Podotkol, že Fico ako predseda vlády má právo si vybrať svojich poradcov. „Ja už nemám ale dôvod sa k tejto téme vyjadrovať, pretože som jasne povedal, že Miroslav Lajčák nie je hrozba pre mňa, ale pre predsedu vlády,“ uzavrel Danko. Premiér po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku oznámil, že Lajčáka zo zboru svojich poradcov neodvolá. Podľa jeho slov „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.
Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali v uplynulých dňoch Fica, aby ukončil spoluprácu s Lajčákom pre jeho komunikáciu s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom. Podľa opozičnej poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) Fico ponechaním si Lajčáka za svojho poradcu zlyháva morálne aj ľudsky.
Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.