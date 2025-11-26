Je to tu! Fico konečne povedal, ako naloží s Lajčákom po prevalení kauzy Epstein

VYŠNÝ ORLÍK - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. V súvislosti výzvou na jeho odvolanie, súvisiacou s komunikáciou s obvineným americkým podnikateľom Jeffreym Epsteinom, premiér „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.
Fico opätovne zdôraznil, že sa nebude riadiť tlakom médií ani tých, ktorí pociťujú voči Lajčákovi averziu. Pripomenul, že si nechal preveriť všetky relevantné informácie. „Pozreli sme si všetky komunikácie, nenašiel som nič, čo by ma Miroslava Lajčáka nútilo odvolať, nemám na to žiadny dôvod,“ povedal. Zvýraznil zároveň Lajčákovu reputáciu diplomata na najvyššej úrovni, jeho rozhľad i kontakty, z ktorých môže Slovensko i jeho vláda benefitovať.
Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali minulý týždeň premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelovali na to v súvislosti s jeho komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.
archvívne video
Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.