Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku má nového šéfa s bohatými skúsenosťami

BRUSEL - Peter Stano nastúpil od začiatku decembra 2025 na pozíciu vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V tejto funkcii bude pôsobiť ako oficiálny zástupca Európskej komisie na Slovensku pod politickým vedením predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej. Informovalo o tom tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Peter Stano má rozsiahle odborné znalosti v oblasti strategickej a politickej komunikácie, ktoré získal počas svojej novinárskej a diplomatickej kariéry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.
Skúsený hovorca EÚ a slovenského MZVEZ
V rokoch 2019-24 pôsobil ako hlavný hovorca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Predtým zastával niekoľko vedúcich pozícií na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vrátane funkcie veľvyslanca pre migráciu, zástupcu vedúceho misie a konzula na slovenskom veľvyslanectve v Bejrúte a hovorcu ministra zahraničných vecí. V skoršej fáze svojej kariéry pôsobil aj ako hovorca pre rozširovanie a európsku susedskú politiku v Európskej komisii.
EK má zastúpenia vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ, ako aj regionálne kancelárie v Barcelone, Bonne, Marseille, Miláne, Mníchove a Vroclave. Zastúpenia fungujú ako „oči, uši a hlas“ EK v členských štátoch. Spolupracujú s vnútroštátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami a občanmi a informujú médiá a verejnosť o politikách EÚ. Vedúcich zastúpení vymenúva predseda Európskej komisie a pôsobia ako jej politickí zástupcovia v členskom štáte, do ktorého sú vyslaní.