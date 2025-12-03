Bruselom otriasa megaškandál! Zadržanie špičiek EÚ môže ohroziť pozíciu von der Leyenovej

BRUSEL – Európsku úniu zasiahla kauza, ktorá môže prerásť do najvážnejšej inštitucionálnej krízy za posledné dekády. Belgická polícia zadržala tri osoby vrátane bývalej šéfky unijnej diplomacie Federicy Mogheriniovej a vysokého úradníka Európskej komisie. Vyšetrovanie podozrení z podvodu, korupcie a manipulácie verejných obstarávaní vyvolalo okamžitý politický otras a opäť otvorilo otázky o zodpovednosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen.
Podľa informácií Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) belgická polícia v utorok ráno vykonala koordinované zásahy v sídle diplomatickej služby EÚ (EEAS) v Bruseli a na College of Europe v Bruggách. Pri domových prehliadkach policajti zaistili dokumenty a zadržali tri osoby, ktoré sú podozrivé z podvodov pri tendroch z rokov 2021 až 2022, korupcie, konfliktu záujmov a porušenia profesijného tajomstva.
Medzi zadržanými sú podľa belgických denníkov dve známe mená európskej politiky – bývalá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Federica Mogheriniová a exgenerálny tajomník EEAS Stefano Sannino.
Škandál ohrozuje dôveryhodnosť EÚ
Server Politico upozorňuje, že ide o najvážnejšie podozrenia, akým Brusel čelil od masovej rezignácie Európskej komisie Jacqua Santera v roku 1999. Vyšetrovanie sa týka projektu Európskej diplomatickej akadémie financovaného z rozpočtu EÚ, ktorý vznikal pri College of Europe. EPPO tvrdí, že existujú „silné podozrenia“, že tendre na jej vytvorenie „neboli férové“.
„Je v stávke dôveryhodnosť našich inštitúcií,“ vyhlásila poslankyňa Manon Aubry z frakcie The Left. Hoci sa skutky týkajú najmä diplomatickej služby (EEAS), ktorá funguje autonómne, politickú zodpovednosť si verejnosť spája s najznámejšou tvárou EÚ – predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. „Ľudia, ktorí nemajú von der Leyenovú radi, to použijú proti nej. Ale oni proti nej použijú všetko,“ okomentoval situáciu jeden z úradníkov EÚ pre Politico.
Podľa Politica sa vzťahy medzi von der Leyen a súčasnou šéfkou úniovej diplomacie Kaja Kallas dlhodobo vyostrujú. Štyria vysokí predstavitelia EÚ pre server uviedli, že škandál môže vyvolať „otvorený konflikt“ medzi Komisiou a EEAS. Niektorí kritici už hovoria o opätovnom návrhu na vyslovenie nedôvery von der Leyenovej. Europoslanec Gheorghe Piperea uviedol, že iniciovanie nového hlasovania „zvažuje“.