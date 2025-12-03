Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

MIMORIADNE Definitívna bodka za ruským plynom: EÚ stanovila konečný termín, Slovensko bolo proti!

BRUSEL – Európska únia vyslala jasný signál: Éra energetickej závislosti od Moskvy sa končí. Vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu sa v noci na stredu dohodli na prelomovom nariadení. Do jesene 2027 musí Európska únia kompletne zastaviť dovoz ruského plynu.

Dohoda, ktorá sa nerodila ľahko a narazila na odpor Maďarska i Slovenska, má dva hlavné ciele: definitívne odstrihnúť Kremeľ od miliardových príjmov financujúcich vojnu na Ukrajine a zabezpečiť, aby Európa už nikdy nemohla byť energeticky vydierateľná.

Navrhované nariadenie počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska, pričom úplný zákaz začne platiť od konca budúceho roka, respektíve na jeseň 2027. Cieľom je dosiahnuť odolný a nezávislý energetický trh Únie pri zachovaní bezpečnosti dodávok, píše sa vo vyhlásení Rady EÚ. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade EÚ a europoslanci.

Zástupcovia Rady EÚ a EP sa dohodli na zachovaní prechodných období pre existujúce zmluvy o dodávkach plynu. V prípade krátkodobých kontraktov uzavretých pred 17. júnom 2025 sa zákaz dovozu ruského plynu uplatní od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 v prípade plynu dodávaného cez plynovod. Pokiaľ ide o dlhodobé kontrakty o dovoze LNG, zákaz sa uplatní od 1. januára 2027 a v prípade dovozu cez plynovod nadobudne zákaz účinnosť 30. septembra 2027. Zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv budú povolené len na úzko vymedzené prevádzkové účely a nemôžu viesť k zvýšeniu objemov, zdôraznila Rada vo vyhlásení.

Slovensko a Maďarsko boli proti

Podľa dohody má tiež Európska komisia v budúcom roku predložiť plán postupného ukončenia dovozu ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko do konca roka 2027, píše agentúra DPA.

Práve tieto dve krajiny dlhodobo kritizujú zámer EÚ úplne sa odstrihnúť od dovozu ruského plynu a ropy. Predseda vlády SR Robert Fico označil návrh Komisie v rámci iniciatívy REPowerEU za ideologický a škodlivý nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Úniu. Agentúra DPA pripomína, že obe krajiny už viackrát blokovali plány EÚ na podporu Ukrajiny alebo prijatie reštriktívnych opatrení voči Rusku pre spory o dodávky ruských energetických surovín.

Návrh tiež požaduje, aby všetky členské štáty predložili národné diverzifikačné plány, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a potenciálne výzvy s cieľom včas ukončiť všetok dovoz plynu z Ruska v súlade s lehotami stanovenými v nariadení.

Bezpečnostná poistka pre prípad núdze

Dohoda obsahuje aj bezpečnostnú klauzulu pre prípad vážne ohrozenej bezpečnosti dodávok v jednom alebo viacerých členských štátoch. V takomto prípade by Komisia mohla týmto krajinám umožniť dočasne pozastaviť zákaz dovozu plynu. Takéto dočasné dodávky budú povolené len vtedy, ak členský štát vyhlási stav núdze.

„Je to veľké víťazstvo pre nás aj pre celú Európu. Musíme skoncovať so závislosťou EÚ od ruského plynu a jeho trvalý zákaz v Únii je významným krokom správnym smerom. Som veľmi rád a hrdý, že sa nám podarilo tak rýchlo dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom. Svedčí to o našom odhodlaní posilniť našu bezpečnosť a zabezpečiť naše dodávky energie,“ poznamenal dánsky minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard, ktorý viedol rokovania za Radu EÚ.

