Južná Kórea zo zákona zakazuje vysielanie balónov s letákmi proti KĽDR

SOUL - Juhokórejský parlament schválil novelu zákona o bezpečnosti leteckej prevádzky, ktorá ukončí šírenie propagandistických letákov aktivistami. Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie tento krok ocenilo, lebo je v súlade so snahou vlády zmierniť vojenské napätie s KĽDR. Informovali o tom v stredu agentúry AFP a Jonhap.
Novela zakazuje drony a balóniky nad bezletové zóny
Novela zákona o bezpečnosti leteckej premávky zakazuje lety akýchkoľvek bezpilotných balónov v bezletových zónach. V podstate tak juhokórejským aktivistom zakazuje vysielanie veľkých balónov naplnených héliom, ktoré cez medzikórejskú hranicu do Severnej Kórey ako náklad niesli letáky s textami zameranými proti režimu v Pchjongjangu. Agentúra Jonhap doplnila, že doteraz boli samovoľne sa vznášajúce balóny s nákladom do dvoch kilogramov z takýchto obmedzení vyňaté.
Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie uviedlo, že administratíva prezidenta I Če-mjonga prijala sériu preventívnych opatrení vrátane pozastavenia cezhraničných letákových kampaní a vysielania z reproduktorov s cieľom zmierniť vojenské napätie a obnoviť dôveru vo vzťahoch so Severnou Kóreou. Podľa vlády novela zákona takéto úsilie podporí.
Opozícia kritizuje zákaz letákov ako porušenie slobody
Hlavná opozičná Strana ľudovej moci namietala proti utorkovému schváleniu novely zákona a obvinila vládnucu Demokratickú stranu z opätovného zavedenia zákazu letákových kampaní proti Severnej Kórei. Strana ľudovej moci to vníma ako porušenie práva na slobodu prejavu.
I Če-mjong v utorok navrhol obnovenie komunikačných kanálov medzi Južnou a Severnou Kóreou. Konštatoval, že to poslúži ako východiskový bod pre mierové spolužitie oboch krajín. Vláda I Če-mjonga od nástupu do úradu v júni prisľúbila obnovenie dialógu a zmierenie so Severnou Kóreou. V rámci snáh o zlepšenie vzťahov dala demontovať reproduktory rozmiestnené pozdĺž hranice a vyzvala občianske skupiny, aby zastavili letákové kampane mierené proti severnému susedovi.
Jonhap konštatuje, že vyhliadky na obnovenie dialógu medzi Soulom a Pchjongjangom sú naďalej neisté, keďže KĽDR na tieto ústretové kroky stále nereagovala. Bez odozvy zostal aj novembrový návrh velenia juhokórejskej armády na rokovania s predstaviteľmi Severnou Kórey.