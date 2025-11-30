Juhokórejský prezident vystúpi pri príležitosti výročia vyhlásenia stanného práva

Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

SOUL - Juhokórejský prezident I Če-mjong vystúpi zrejme v stredu s mimoriadnym prejavom k výročiu vyhlásenia stanného práva bývalým prezidentom Jun Sok-jolom. Jeho kancelária v nedeľu oznámila, že v rámci neho vyzdvihne úlohu verejnosti pri obnove demokracie v Južnej Kórei, informuje o tom agentúra Jonhap.

Hovorca prezidenta povedal, že prejav zdôrazní „úsilie ľudí premeniť moment extrémneho chaosu na mier“ prostredníctvom demonštrácií, ktoré viedli. Po prejave I Če-mjong usporiada tlačovú konferenciu s približne 80 zahraničnými novinármi na tému „Obnovená demokracia: O rok neskôr“.

„(Prezident) na tlačovej konferencii potvrdí obnovenie demokracie v Kórei pre medzinárodné spoločenstvo a odovzdá posolstvo národnej jednoty,“ doplnil hovorca. Juhokórejský líder bude zároveň hostiť obed s piatimi kľúčovými osobnosťami troch zložiek moci - predsedom Národného zhromaždenia, predsedom Najvyššieho súdu, predsedom Ústavného súdu, premiérom a predsedom Národnej volebnej komisie, aby sa spoločne zamysleli nad významom stanného práva a diskutovali o budúcich úlohách, priblížil hovorca.

Exprezident Jun vyhlásil stanné právo vlani 3. decembra. Tvrdil, že opozičná strana paralyzuje štátne záležitosti a že sú potrebné núdzové opatrenia na vykorenenie proseverokórejských síl a obranu ústavného poriadku. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom zrušiť prezidentov dekrét. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení. Úrady bývalého prezidenta obžalovali z vedenia vzbury a ďalších porušení zákona v súvislosti s vyhlásením stanného práva. V reakcii na dianie vtedy vyšli tisíce občanov do ulíc.

Viac o téme: VýročieStanné právoJuhokórejský prezidentVyhlásenie
