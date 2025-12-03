Streda3. december 2025, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Izrael obvinil Hizballáh: Údajne zavraždil štyri osoby, aby neodhalili okolnosti výbuchu

Bojovníci Hizballáhu.
Bojovníci Hizballáhu. (Zdroj: SITA/AP/Hussein Malla)
TASR

TEL AVIV - Izrael obvinil hnutie Hizballáh z vraždy niekoľkých libanonských občanov, pretože mohli odhaliť spoluúčasť tejto šiitskej milície na ničivej explózii v bejrútskom prístave v roku 2020. Informuje o tom agentúra DPA.

V utorkovom vyhlásení izraelskej armády (IDF) sa uvádza, že štyri obete mohli odhaliť príčinu explózie, ktorú údajne spôsobilo skladovanie vysoko výbušného dusičnanu amónneho Hizballáhom. Medzi eliminovanými osobami boli dôstojníci colného oddelenia a novinári, ktorí poukázali na súvislosť medzi Hizballáhom a výbuchom, tvrdí IDF. Tieto informácie sa po ich zverejnení nedali nezávisle overiť.

Výbuch v Bejrúte zabil stovky ľudí

Jeden z najsilnejších nejadrových výbuchov na svete v bejrútskom prístave si v auguste 2020 vyžiadal viac ako 200 mŕtvych. Zranenia utrpelo 6000 ľudí a zničené boli celé mestské štvrte. Hizballáh v minulosti svoju zodpovednosť poprel.

Za príčinou nešťastia boli stovky ton dusičnanu amónneho, ktoré boli dlhodobo skladované bez primeraných bezpečnostných opatrení. Za výbuch doteraz nebol nikto odsúdený a vyšetrovanie sa zastavilo najmä kvôli politickým tlakom, súdnym obštrukciám a masívnej korupcii, píše DPA.

Libanon obnovuje vyšetrovanie

Nový pokus o vyšetrovanie prípadu libanonská vláda oznámila začiatkom roka. Napomohlo tomu oslabenie dovtedy politicky mocného Hizballáhu v dôsledku bojov s Izraelom. Radikálne šiitské hnutie predtým dlhodobo bránilo pokroku vo vyšetrovaní.

Viac o téme: IzraelHizballáhVýbuch
