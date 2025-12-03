Valné zhromaždenie vyzvalo Izrael, aby sa stiahol z Golanských výšin

NEW YORK - Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo v utorok rezolúciu, v ktorej od Izraela požaduje jeho stiahnutie z Golanských výšin, ktoré okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Informuje o tom agentúra DPA.
Rezolúcia OSN prijatá väčšinou hlasov
Rezolúcia bola prijatá v pomere 123 ku siedmim, pričom proti boli okrem iných Izrael a Spojené štáty, a 41 krajín sa hlasovania zdržalo. Golanské výšiny sú skalnatá náhorná plošina nachádzajúca sa v juhozápadnej Sýrii, približne 60 kilometrov juhozápadne od Damasku. Ide o územie s rozlohou približne 1000 kilometrov štvorcových. Ich anexia Izraelom v roku 1981 nebola medzinárodne uznaná.
V utorok prijatá rezolúcia vyhlasuje, že rozhodnutie Izraela z roku 1981 „zaviesť svoje zákony, jurisdikciu a správu na okupovaných sýrskych Golanských výšinách je neplatné a VZ OSN vyzýva na jeho zrušenie“, cituje DPA.
OSN vyzýva Izrael na stiahnutie a rokovania
VZ OSN ďalej vyzvala Izrael, aby „obnovil rokovania o sýrskej a libanonskej otázke a aby rešpektoval doposiaľ prijaté záväzky a záruky“. Požadovalo tiež, aby sa Izrael “stiahol z okupovaných sýrskych Golanských výšin na líniu zo 4. júna 1967.“ Hoci rezolúcie schválené 193-členným valným zhromaždením nie sú záväzné, majú značný symbolický význam, pripomína DPA.
„Valné zhromaždenie OSN opäť dokazuje, do akej miery je odtrhnuté od reality,“ uviedol na platforme X izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v reakcii na hlasovanie. „Miesto riešenia iránskej osi zla a nebezpečných aktivít milícií v Sýrii požaduje, aby sa Izrael stiahol z Golanských výšin – dôležitej obrannej línie, ktorá chráni našich občanov. Izrael sa nevráti na línie z roku 1967 a neopustí Golanské výšiny. Ani teraz, ani nikdy,“ dodal Danon.