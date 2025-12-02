Šok v EÚ! Vysokú predstaviteľku zadržali pri rozsiahlych raziách: Vyšetrovanie podvodu naberá na obrátkach

BRUSEL - Belgické úrady zadržali pri utorkových raziách v priestoroch bruselského sídla Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a univerzity College of Europe v belgickom meste Bruggy rektorku tejto univerzity a niekdajšiu vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj o tom informovala agentúra AFP. Razie boli podľa vyhlásenia Európskej prokuratúry vykonané v rámci vyšetrovanie podozrenia z podvodu, ktoré súvisí s odbornou prípravou mladých diplomatov financovanou EÚ.
Predmetom vyšetrovania je projekt Diplomatická akadémia EÚ, ktorú spustili ako pilotný program v roku 2022 a oficiálne zriadili v máji minulého roka. Ide o deväťmesačný vzdelávací program pre začínajúcich diplomatov z členských štátov Únie, ktorý ESVČ po verejnej súťaži zadala College of Europe na obdobie rokov 2021 a 2022. Belgické úrady dopoludnia zadržali celkovo tri osoby, medzi nimi aj Mogheriniovú, ktorá viedla diplomaciu EÚ v rokoch 2014 až 2019. Rektorkou univerzity sa táto bývalá talianska ministerka zahraničných vecí stala v roku 2020, o dva roky neskôr prevzala vedenie v tom čase spustenej diplomatickej akadémie. Počas vyšetrovateľmi posudzovaného obdobia viedol ESVČ Španiel Josep Borrell.
Ďalšími zadržanými osobami sú podľa informácií denníka Le Soir manažér College of Europe a tiež bývalý generálny tajomník ESVČ a taliansky diplomat Stefano Sannino. Hovorkyňa Európskej komisie podľa magazínu Politico potvrdila, že boli vykonané razie v sídle ESVČ ako súčasť prebiehajúceho vyšetrovania činností, ktoré sa odohrali počas predchádzajúceho funkčného obdobia výkonného orgánu EÚ. Úrady prehľadali aj domy podozrivých. Cieľom EPPO je zistiť, či bola belgická univerzita alebo jej zástupcovia vopred informovaní o výberových kritériách verejnej súťaže a či mali dostatočný dôvod domnievať sa, že im bude pridelená realizácia projektu akadémie, a to pred oficiálnym uverejnením oznámenia o spustení súťaže zo strany ESVČ.
V prípade zatiaľ nebol nikto oficiálne obvinený
Portál Euractiv s odvolaním sa štyri nemenované zdroje informoval, že vyšetrovanie sa zameriava na okolnosti nákupu budovy na ulici Spanjaardstraat v Bruggách za 3,2 milióna eur, v ktorej bývajú diplomati navštevujúci akadémiu. Budovu zakúpila College of Europe v období finančných ťažkostí v roku 2022 a krátko predtým, ako ESVČ vyhlásila verejnú súťaž, v rámci ktorej bola univerzite neskôr pridelená finančná podpora vo výške 654.000 eur, uviedli podľa portálu dva zdroje. Súťaž vyžadovala, aby záujemcovia o usporiadanie akadémie zabezpečili ubytovanie jej uchádzačom.
Euractiv podotkol, že v prípade zatiaľ nebol nikto oficiálne obvinený a nič nenasvedčuje tomu, že EPPO alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý prokuratúru informoval o svojich zisteniach a vopred vypočul niekoľko osôb, dospeli k záveru, že došlo k protiprávnemu konaniu. „Vyšetrovanie pokračuje s cieľom objasniť skutočnosti a posúdiť, či bol spáchaný trestný čin,“ uviedla predtým prokuratúra, ktorá pred vykonaním prehliadok požiadala o zrušenie imunity viacerých podozrivých osôb, čo bolo schválené. Vyšetrovanie by podľa nej mohlo odhaliť podvod pri verejnom obstarávaní, korupciu, konflikt záujmov a porušenie profesijného tajomstva.