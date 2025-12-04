EÚ dosiahla dohodu o zmiernení pravidiel pre geneticky modifikované plodiny

BRUSEL - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie v stredu večer oznámili, že dosiahli dohodu o zmiernení pravidiel v oblasti vývoja rastlín takzvanými novými genómovými technikami (NGT). Informuje správa agentúr DPA a AFP.
NGT plodiny sú vyvíjané pridaním, odstránením alebo zmenou malej časti ich DNA, na rozdiel od starších techník geneticky modifikovaných organizmov (GMO), ktoré zahŕňajú zavedenie genetického materiálu z jedného odlišného organizmu do iného, čím sa vytvorí hybrid. Používanie techniky NGT podporili i viaceré poľnohospodárske zväzy, pretože plodiny vďaka nim dokážu byť odolnejšie voči dopadom klimatických zmien alebo si vyžadujú menej hnojív a pesticídov.
Cieľ nariadenia
„Rada dosiahla predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o súbore pravidiel, ktorými sa stanovuje právny rámec pre nové genómové techniky,“ uviedli vyjednávači vo vyhlásení.„Cieľom nariadenia je zlepšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora a zabezpečiť rovnaké podmienky pre európskych prevádzkovateľov, pričom sa zároveň posilní potravinová bezpečnosť a zníži sa vonkajšia závislosť,“ oznámili vyjednávači s tým, že „regulácia zabezpečí spoľahlivú ochranu zdravia ľudí i zvierat, ako aj životného prostredia“.
Zástancovia novej regulácie tvrdia, že niektoré NGT iba urýchľujú genetické modifikácie, ku ktorým by mohlo dôjsť aj prirodzene alebo tradičnými postupmi kríženia. Právne predpisy EÚ týkajúce sa GMO patria medzi najprísnejšie na svete, a to aj pokiaľ ide o postupy schvaľovania a povinné označovanie výrobkov.